Кино по-итальянски: Переплетение чувств и совпадений

За пять дней зрители смогут увидеть новинки молодого итальянского кинематографа и обсудить ленты с их создателями.

В программе фестиваля, который является одним из важнейших мероприятий, проводимых под эгидой Министерства культурного достояния и деятельности в области культуры Италии, 14 фильмов: комедии, драмы, триллеры, документальное и короткометражное кино. Все картины ‒ это работы начинающих режиссеров.

Об особенностях итальянского кинематографа и наиболее заметных работах рассказали первый советник посольства Италии в РФ Вальтер Феррара и директор фестиваля N.I.C.E. Вивиана дель Бьянко.

Феррара отметил, что важным моментом фестиваля, который проходит вот уже в 21 раз, является тот факт, что для зрителей существует уникальная возможность обсуждать с авторами то, что они увидели на экране.

Таким образом, по его мнению, происходит материализация виртуального мира кино в чувствах людей. А Вивиана добавила, что уже в следующем году лучшие дебютные фильмы, но уже из России покажут во Флоренции:

«Мы ждали этого почти 15 лет! И это очень важная новость. Региональное правительство Тосканы, а также мэрия Флоренции дали добро на проведение в 2019 году ответного российского фестиваля. Это будет дебютный кинематограф молодых российских режиссеров»

Директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда добавила, что нынешняя программа весьма разносторонняя: будут показаны картины различных жанров: комедии, драмы, триллеры, документальное и короткометражное кино.

Фильмом открытия стала комедия «Дуэль Сомелье» режиссера Николаса Каррераса. Продюсер фильма, Лино Пуйя рассказывает, что по сюжету, главный герой фильма, роль которого исполняет знаменитый сомелье Чарли Артураола, внезапно теряет обоняние, и, что вполне очевидно, оказывается без работы.

Через какое-то время его способности к нему возвращаются, правда, репутация уже безнадежно подорвана. Чтобы вернуть себе былую славу, он решается пойти на хитрость.

Одним из самых ярких фильмов фестиваля обещает стать картина режиссера Андреа де Сика «Дети ночи».

Это первая полнометражная работа режиссера, за которую он удостоился одной из старейших кинопремий Италии «Настро д Ардженто» за лучший режиссерский дебют 2017 года.

Картина, сочетающая в себе несколько жанров - от драмы до триллера, - абсолютно непредсказуемая и честная.

Режиссер фильма «Светлое будущее» Фабио Молло отмечает, что здесь главная тема – одиночество.

Драма двух людей, находящихся в состоянии жизненного кризиса: молодой гей с разбитым сердцем и беременная певица отправляются в путешествие по Италии. Трудный путь заставит их заново полюбить жизнь.

В главной роли комедии «Дай себе волю» - любимый актер Паоло Соррентино - Тони Сервилло. Речь здесь идет о пожилом психоаналитике, который знакомится с молодой физкультурницей. Она помогает ему оздоровить тело, он ей — дух.

Еще одна комедия «Случайные друзья» повествует о дружбе между 22-х летним молодым разгильдяем и 85-летним поэтом.

Они живут в двух шагах друг от друга, но ни разу не встречались – до того дня, пока Алессандро не соглашается - весьма неохотно - на работу в качестве сопровождающего для пожилого поэта во время его вечерних прогулок.

Проходит день за днем, и из несколько затуманенной памяти поэта, как и из его стихов, постепенно вырисовывается некое воспоминание о далеком прошлом: о самой настоящей охоте за сокровищами.

Политическая драма «После войны» рассказывает о бывшем члене леворадикальной террористической ячейки. Он начинает новую жизнь, получив убежище во Франции по «доктрине Миттерана», но прошлое дает о себе знать, когда его обвиняют в убийстве судьи.

Герою фильма «Защитник» предстоит столкнуться с миром тотальной лжи и двуличия.

Триллер о молодом адвокате, который берется защищать сенатора, обвиненного в изнасиловании и убийстве девочки, круто заворачивается в клубок противоречивых улик и попыток поиска истины.

Комедия на нестареющую тему: «их поменяли телами» - «Не твое тело» показывает жизнь прекрасной супружеской пары; вернее, такой она была прежде.

После десяти лет супружества муж и жена переживают семейный кризис и думают о разводе. Однако внезапно, благодаря невероятному научному эксперименту, каждый из них переносится в тело друг друга.

«Уже на протяжении более 20 лет мы учимся понимать тенденции и вкусы российской публики и верим, что наш выбор им соответствует.

Мы знаем, что это требовательная, внимательная публика с высоким уровнем культуры, поэтому фестиваль в России – всегда как бы испытание выбранных нами фильмов на прочность. И наша главная цель – показать и напрямую рассказать публике, что происходит в новом итальянском кино» – добавляет Вивиана дель Бьянко.

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