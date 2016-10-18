Кинематографическая «экспансия» России
Андрей Панов (слева), Михаил Швыдкой (по центру), Шауки Бу Нассар (справа). Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

Андрей Панов (слева), Михаил Швыдкой (по центру), Шауки Бу Нассар (справа). Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

В Ливане, а затем в Марокко пройдут фестивали российского кино

Россия пытается придать импульс отношениям с Ливаном. В советские годы Москва оказывала Бейруту всестороннюю поддержку, помогая пережить непрерывные войны и внутренние конфликты. Сейчас Ливан стабильное государство с достаточно развитой по меркам Ближнего Востока экономикой. Огромный вклад в благополучие республики внес СССР, где учились тысячи ливанцев, которые затем пополняли ряды интеллектуальной и политической элиты страны.

Российская Федерация лишилась прежнего уровня влияния на Ливан, однако гуманитарные контакты между Москвой и Бейрутом не прекращались. Возвращение России на Ближний Восток требует восстановления потерянных позиций. Речь идет о проецировании пресловутой мягкой силы. Ближневосточные народы должны иметь хотя бы самое минимальное представление о РФ, которая пришла на их землю, чтобы вести войну с террористическим интернационалом.

Как нельзя лучше образ страны передается с помощью искусства. Кинематограф - простой и между тем наиболее выразительный способ коммуникации. 24-28 октября 2016 года кинотеатрах Бейрута пройдет первый фестиваль российского кино в Ливане «Пять лет за пять дней», на котором будут представлены несколько работ отечественных режиссеров за последние пять лет. Зрители будут смотреть фильмы с оригинальной озвучкой и субтитрами на арабском и английском языках.

Вниманию публике будут представлены новинки кинопроката: «Ледокол» (Николай Хомерики), «Про любовь» (Анна Меликян), «Экипаж» (Николай Лебедев), «Испытание» (Александр Котт); документальные фильмы: «Саламанка» (Руслан Федотов, Александр Кулак), «Последний» (Сергей Пикалов), «Бежать от войны» (Мария Иванова, Николай Викторов); анимационное кино: «»Мы не можем жить без космоса» (Константин Бронзит), «Слушая Бетховена» (Гарри Бардин) и «Гадкий утенок» (Гарри Бардин).

Также ливанские зрители получат возможность посмотреть на большом экране документальные работы телеканала Russia Today, посвященные ситуации на Ближнем Востоке. «Ее война: женщины против ИГИЛ» (Анастасия Трофимова) рассказывает о курдском тренировочном лагере, в котором проходят подготовку женщины-добровольцы. «Сектор противоречий» (Вячеслав Гузь, Александр Панов) повествует о том, как палестинская молодежь в Секторе Газа пытается самореализоваться через спорт, а не войну с Израилем.

«Россия никогда и никуда не уходила»

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что сейчас все мировое сообщество встревожено происходящем в Сирии и потоками беженцев из неспокойного региона. В таких условиях остальные сферы общественной жизни уходят на задний план, однако неразумно отводить искусству второстепенную роль, особенно в странах-наследницах древних цивилизациях.

«Мы говорим о фестивале, который пройдет в Ливане. Это важный с моей точки зрения сигнал: культурные контакты, отношения между художником и публикой, имеют цену и важны, несмотря на трагические события в соседних странах. Ливан – жемчужина Ближнего Востока и всегда отличался гармонией в межнациональных и межконфессиональных отношениях», - сказал Швыдкой на брифинге в стенах МИД РФ.

По его словам, кинематографическая «экспансия» России в 2016 году не ограничится Ливаном. С 5 по 11 декабря «большой серьезный представительный фестиваль» российского кино пройдет в Марокко. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в своем обращении указал на важность распространения русской культуры на пространстве Ближнего Востока. Он напомнил, как более 100 лет с просветительской задачей прекрасно справлялось Императорское православное палестинское общество.

«Активные внешнеполитические шаги целесообразно подкреплять, создавая благоприятный для Российской Федерации имидж в глазах людей за тысячи километров от наших границ. Этой задачей и призвано служить, как мы понимаем, наше искусство, культура и кинематограф», - зачитал текст обращения Богданова замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Андрей Панов.

Отвечая на вопрос «Русской Планеты» о том, почему только сейчас Москва стала уделять внимание мягкой силе на Ближнем Востоке, Панов подчеркнул, что «Россия никогда и никуда не уходила». «Религиозные и культурные связи с Ближним Востоком идут со времен Крещения Руси… Культурные связи с Российской Федерацией не прерывались. Может быть, Ливану не уделяется столь большое внимание со стороны нашей культурной элиты, которая больше тяготеет к Европе», - рассуждает Панов.

«Великая страна во всех смыслах»

Руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Айрат Ахметов констатировал, что интенсивность контактов между Москвой и Бейрутом все же упала. Российская Федерация уже не принимает такое количество ливанских студентов, и ливанская молодежь слабо осведомлена о том, что представляет собой Россия. Кинофестиваль в Ливане «Пять лет за пять дней» - попытка исправить текущее положение дел.

«Россия великая страна во всех смыслах этого слова. Фестиваль будет отличной возможностью продолжить хорошие отношения. В советское время тысячи ливанских студентов учились в великой стране, становились врачами и инженерами и распространяли русскую культуру в Ливане», - подчеркнул посол Ливана в России Шауки Бу Нассар.

Директор фестиваля Мария Иванова не сомневается, что работы отечественных режиссеров будут популярны у местной публики. По ее словам, из-за повышенного спроса организаторам пришлось снимать дополнительные площадки. На фестиваль аккредитовались около 70 журналистов, что должно обеспечить мощную медийную поддержку фестивалю.

«Пять лет за пять дней» - уникальный проект в контексте стремления России проецировать мягкую силу в регионах, где у нее есть политические интересы. МИД РФ неслучайно оказал поддержку коммерческой компании Buta Films, которая взяла роль организатора фестиваля. Государство учится работаться рука об руку с бизнесом и извлекать синергетический эффект.

Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
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