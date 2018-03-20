Мы живем, чтобы получать удовольствие

По словам зам. министра по туризму Хорватии Тончи Главина это довольно таки внушительная цифра. Тем более для такого небольшого государства, не имеющего нефть, газ и другие природные ресурсы.

На пресс-конференции, проходящей в рамках выставки MITT—2018, г-н Тончи Главина поведал об успехах и достижениях хорватского туризма.

«Туристов со всего мира привлекают в Хорватии не только чистейшее море и пляжи, но и местная кухня, различные события, возможность заниматься активными видами спорта и богатое культурное наследие», - отметил он.

«И мы планируем расширять эти возможности, особенно для тех, кто до сих пор посещает нашу страну преимущественно с пляжными целями»

В прошлом году показатель туристического потока увеличился по стране на 12% по сравнению с прошлым годом. В нынешнем же, 2018-м планируется увеличить число российских туристов в Хорватии на 10-15%

Такая уверенность в росте имеет под собой три основания. Прежде всего, благодаря упрощению получения хорватской визы, увеличению числа чартерных и регулярных авиарейсов, а также увеличению числа номеров в хорватских отелях.

Также, привлекать россиян планируется новыми местами и новыми видами туризма: оздоровительным, городским, экскурсионным и MICE.

В последнее время именно MICE туризм развивается наиболее активно.

«Всего три часа лета и вы в Загребе, столице страны», - комментирует зам. министра.

«У нас созданы все условия, инфраструктура, чтобы достойно проводить различные деловые мероприятия и принимать инсентив-группы из России.

При этом уровень обслуживания будет такой же, как во многих европейских странах, а цены за обслуживание и проживание на порядок ниже»

Кстати, на подобное предложение уже откликнулись некоторые российские деловые туристы: в мае две большие группы российских фармацевтов (от 1500 и 800 человек) соберутся на большой конгресс. Они прилетят в Хорватию для проведения деловых мероприятий, в сочетании с прекрасным отдыхом на море.

«Наша небольшая страна позволяет за небольшой период времени провести какое-либо деловое мероприятие, позагорать, покупаться и посмотреть достопримечательности.

У нас много красивых точек, которые мы хотим представить на российском рынке. Здесь круглый год проводится множество фестивалей, праздников, спортивных мероприятий, которые также могут заинтересовать даже самого искушенного туриста.

Пока россиянам мало знакомы наши настоящие жемчужины - хорватские острова Брач и Лохинь. Так, на острове Брач находится один из крупнейших во всей Хорватии конгрессных центров. С его появлением остров, который раньше ориентировался только на отдых туристов, стал притягательным и для деловой публики.

И мы надеемся, что российские туроператоры обратят внимание на наши новые предложения.

Но, на мой взгляд, главное, ради чего к нам стоит приезжать, - так это за настроением. За позитивом, энергией и улыбками. Мы всегда говорим, что мы живем, чтобы получать удовольствие!» - улыбается Тончи Главина.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»