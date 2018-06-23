Ивановы гуляния
Ивановы гуляния

23 июня в странах Европы отмечают Иванов день

Иванов день или Юханнус, — именно так в Финляндии называют известный нам праздник Ивана Купалы, приходится на период летнего солнцестояния, верхушку лета и самую лучшую пору для любой северной страны.

Можно сказать, что для финнов древняя традиция отмечать Юханнус уступает только Рождеству. Недаром, что Иванов день даже получил неофициальное название — Кесяйоулу, что в переводе означает «Летнее Рождество».

К Иванову дню финны начинают готовиться заранее. Главная «героиня» праздника — берёза. Символ чистоты и гостеприимства — березовые венки или ветви — можно увидеть в эти дни везде: на улицах городов, в лавках магазинов, в руках и на головах у горожан.

Кстати, в своё время на место «растительного лидера» праздника было три претендента. Кроме березы, «рассматривался» вариант рябины и горного ясеня. Им также приписывались особые свойства оберегать дом и его обитателей от злых духов, опасностей и болезней.

Юханнус призывает увидеть в обычном прекрасное, и его принято проводить на природе. Дача, цветы, костер и баня по-чёрному – это и есть волшебные инструменты слияния с таинствами финского лета.

Взрослые, молодёжь и семьи с детьми по-разному проводят самую короткую ночь года. Семьи обычно ездят на дачу, где собираются большой компанией, несколько поколений вместе. А подростки старше 15 лет, не желающие уже проводить праздник с родителями, часто ездят на фестивали под открытым небом.

А если остаться в городе, то там царит совершенно специфическая атмосфера. В Хельсинки самым известным местом традиционного празднования Юханнуса всей семьей является остров Сеурасаари, где публика танцует, поет, участвует в финских народных потешных играх, разжигается несколько огромных костров, по-фински «кокко». Среди молодежи популярностью пользуется остров Пихлаясаари.

На Юханнус мало спят и много едят. Праздничный стол украшает молодой картофель, сельдь, мясо, сосиски и овощи, приготовленные на гриле.

Интересное празднование и в Польше: например, в городе Познань в ночь с 23 на 24 июня жители постараются установить новый рекорд Гиннеса по одновременному запуску в небо горящих фонарей. Также Юханнус-день здесь отмечают с кострами, цветами и банями по-чёрному. В Познани в этот день постараются  установить новый рекорд Гиннеса: одновременно выпустить в небо горящие фонари.

В Германии этот праздник называется Gehane. В этот день немцы жгли костры на возвышенности. Распространенным было поджигание колеса, укрепленного на шестах. Огонь и дым обладали особыми целительными свойствами. Парни и девушки парами прыгали через костер.

  

Праздник Святого Хуана, который испанцы также сравнивают с Рождеством, — семейный и объединяющий. Отмечающийся в самую короткую, с 23 на 24 июня, ночь, он пришёл со времен существования язычества, поэтому многие ритуалы и обряды делают отсыл к временам дохристианской культуры.

Главная тема праздника: Победа добра над злом, когда силы света побеждают тьму. В силу этого и главные атрибуты: солнце и свет, огонь и вода. В свете пламени сжигается все плохое, а вода уносит весь негатив, накопленный за год.

Древняя испанская легенда гласит, что пепел таких костров способен исцелять многие болезни, а травы, насытившись запахом костра, приобретают лечебные свойства. Особенно ценится вербена. В эту ночь, лишь прикоснувшись к ней, человек приобретет живительную силу.

У некоторых регионов остались свои неповторимые, особенные традиции проведения праздника. Так, в Аликанте вместо дерева сжигают кукол, сделанных в карикатурной манере, — фальяс.

Считается, что эти куклы являются олицетворением человеческих грехов, и за 3 дня до праздника их выставляют на всеобщее обозрение. Сама торжественная церемония сожжения проводится 24 июня, тогда же по улицам проходят многочисленные шествия, главное из которых — «кавалькада огня».

Но, пожалуй, самую необычную традицию отмечать день Святого Хуана можно наблюдать в Сан Педро Манрике. Здесь, под песни и пляски местных жителей, проходит так называемая «paso del fuego». Церемония, когда люди проходят босыми ногами по раскалённым углям, не испытывая при этом абсолютно никакой боли.

А в Латвии с 23 по 24 июня проводится самый большой и популярный летний праздник Балтийских народов под открытым небом — Лиго или Янов день.

В церковном календаре он отмечен как почитание Иоанна Предтечи, а у прибалтийских крестьян быстро «перерос» в Янов день. Как и у всех народов, эта дата тесно связана с солнечным календарём предков. И ныне почитаема и отмечаема с положенной помпой. Сегодня, как и в языческие времена, дома украшаются берёзовыми ветками, а жители выезжают на природу и разводят костры.

Неизменное угощение в день Лиго в Латвии — золотистые головки сыра (Янов сыр), которые символизируют солнце, а также солнечный напиток — ячменное пиво.

По своей популярности этот праздник в Литве соперничает только с Рождеством. Иногда его ещё называют Расос - Праздник Росы. Это самый важный летний праздник литовцев, еще в XVI-XVII вв. его праздновали весь июнь и только в конце XIX в. стали отмечать 24 июня — в день святого Йонаса.

С 2003 г. праздник Йонинес объявлен государственным праздником. На организуемых массовых мероприятиях в честь праздника Йонинес особенно много народа собираются в Кярнаве, на горе Рамбинас, здесь стараются возродить старинные традиции праздника Росы. Кельтский праздник летнего солнцестояния.

Этот праздник солнцестояния символизирует у кельтов торжество вечного света над тьмой и знаменует пик силы Солнечного Бога, когда его беременная богиня наполняет землю плодородием.

Примечательно, что июнь до сих пор является здесь самым популярным месяцем для бракосочетаний, а в обычаях дня летнего солнцестояния вплетено много семейно-брачных мотивов.

Древнерусские праздники летнего солнцестояния

У славян праздник летнего Солнцеворота был посвящен языческому богу Купало.

После крещения Руси его стали именовать в честь Иоанна Крестителя — Иваном Купалой. Надо отметить, что обрядовая часть была приурочена ко дню рождения Иоанна Крестителя — 24-го июня по старому стилю, но впоследствии, с переходом на новый стиль, дата сдвинулась на 7 июля. В связи с этим праздник потерял своё астрономическое соответствие солнцестоянию.

В целом, ритуалы Купалы очень похожи на ритуалы Иванова и Янова дня.  Кстати, почитался не только самый длинный день в году, но и самая короткая ночь, в которую спать никому не рекомендовалось. А надо было гулять, веселиться, прыгать через костры и, конечно, ворожить.

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