Официальный старт Второму международному конкурсу геодизайна «Итуруп Стиль», - дан!
Конкурс пройдет на самом большом острове Курильской гряды в июле 2018 года. Его приоритетное направление — скульптура с использованием природных материалов.
По словам организаторов – одна из целей конкурса — обновление и усиление имиджа Итурупа как места с уникальной ландшафтной и художественной составляющей.
В нем могут принять участие несколько групп художников из двух участников из различных регионов России, так и представители других стран.
Кандидаты должны направить заявку, приложить к ней эскизы для участия в конкурсе и презентации ранее выполненных работ. Отбор групп будет производиться до 20 мая.
Приглашение групп осуществляется организационным комитетом конкурса по итогам отбора. Время проведения конкурса на Итурупе — четыре недели в июле 2018 года, ориентировочно с 25 июня по 24 июля (зависит от расписания теплохода).
Техника выполнения работ и материалы: скульптура, объекты; работа по дереву; работа по камню; конструирование объектов; работа с металлом; ландшафтный дизайн; художественное литье из бетона; любая другая техника, соответствующая тематике конкурса.
Материал: любой материал, соответствующий тематике конкурса, в том числе дерево, камень, бетон, металлолом, иные материалы природного происхождения.
Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и немалыми денежными призами. Так, за 1 место — художник получит 100 000 рублей; за 2 место — 75 000 рублей; а за 3 место - 50 000 рублей.
Остальные группы получат поощрительные призы по 30 000 (тридцать тысяч) рублей и памятные дипломы участников конкурса. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные призы за «Особо творческий подход»
Организация и финансирование конкурса производится за счет средств учредителя и организатора — акционерного общества «Гидрострой».
Финансирование включает в себя организацию и проезд команд участников от места проживания до места проведения конкурса и обратно, проживание команд участников в 2-местных номерах гостиницы «Итуруп», посещение термальных источников и экскурсионную программу по выходным дням.Далее в рубрике Книги завтрашнего дняПосле мартовских выборов у издателей подоспела «политическая» серия книг, которая ответит на вопросы о том, как и кого мы выбираем Читайте в рубрике «Культура» «Мы горим! Прощайте!»Количество погибших в ТЦ «Зимняя вишня» достигло 64 человек. Вину за трагедию пытаются списать на «детские шалости»
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