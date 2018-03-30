Итуруп стиль
Итуруп стиль

Официальный старт Второму международному конкурсу геодизайна «Итуруп Стиль», - дан!

Конкурс пройдет на самом большом острове Курильской гряды в июле 2018 года. Его приоритетное направление — скульптура с использованием природных материалов.

По словам организаторов – одна   из целей конкурса — обновление и усиление имиджа Итурупа как места с уникальной ландшафтной и художественной составляющей.

В нем могут принять участие несколько групп художников из двух участников из различных регионов России, так и представители других стран.

Кандидаты должны направить заявку, приложить к ней эскизы для участия в конкурсе и презентации ранее выполненных работ. Отбор групп будет производиться до 20 мая.

Приглашение групп осуществляется организационным комитетом конкурса по итогам отбора. Время проведения конкурса на Итурупе — четыре недели в июле 2018 года, ориентировочно с 25 июня по 24 июля (зависит от расписания теплохода).

Техника выполнения работ и материалы: скульптура, объекты; работа по дереву; работа по камню; конструирование объектов; работа с металлом; ландшафтный дизайн; художественное литье из бетона; любая другая техника, соответствующая тематике конкурса.

Материал: любой материал, соответствующий тематике конкурса, в том числе дерево, камень, бетон, металлолом, иные материалы природного происхождения.

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и немалыми денежными призами. Так, за 1 место — художник получит 100 000 рублей; за 2 место — 75 000 рублей; а за 3 место - 50 000 рублей. 

Остальные группы получат поощрительные призы по 30 000 (тридцать тысяч) рублей и памятные дипломы участников конкурса. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные призы за «Особо творческий подход»

Организация и финансирование конкурса производится за счет средств учредителя и организатора — акционерного общества «Гидрострой».

Финансирование включает в себя организацию и проезд команд участников от места проживания до места проведения конкурса и обратно, проживание команд участников в 2-местных номерах гостиницы «Итуруп», посещение термальных источников и экскурсионную программу по выходным дням.

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