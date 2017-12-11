Исторический дайвинг – новый тренд для путешествий по России
Исторический дайвинг – новый тренд для путешествий по России

В Москве состоялась презентация проектов, открывающих новые возможности для путешествий и изучения истории страны

На днях в Центральном доме журналиста была поднята весьма интригующая тема: «Развитие исторического дайвинга: новый тренд для путешествий по России, музей под водой: современные технологии сохранения культурного наследия».

О том, что такое исторический дайвинг и как можно создать музей под водой рассказали инициаторы исследовательского и туристического проекта «Затопленные святыни Мологского края» Дмитрий Радченко и Константин Богданов.

По словам руководителя Межрегиональной общественной организации «Третий Рим» Дмитрия, который также возглавляет центр водного спорта «Ветрено», на базе которого и реализуется проект, - их  интеграционная площадка как магнитом притягивает к себе людей с активной жизненной позицией.

«Сегодня на базе создающегося в Брейтовском районе Ярославской области Центра водного спорта «Ветрено» мы придумываем собственные идеи, как правило, совершенно новые для  данной территории.

Это и проект «Затопленные святыни Мологского края», и созданная летом 2017 года «Флотская Аллея Героев Ярославской области, и экологические субботники «Рыбинка». Мы готовы стать площадкой, на которой наши друзья и партнеры смогут реализовывать свои идеи. Главное, чтобы они соответствовали вектору нашего развития: активность, спорт, движение, социально ответственный туризм», - отметил Радченко. 

Руководитель разведывательно – водолазной команды, которая выполняет основные работы по проекту, Человек года - 2014 по версии Русского географического общества, Константин Богданов более подробно рассказал о новом исследовательском и туристическом направлении, который реализуется с начала 2017 года на Рыбинском водохранилище.

«Искусственное море было создано в 1941-1947 годах и не секрет, что под его водами было скрыто большое количество храмов, усадеб, монастырей. Таких, как старинное село Брейтово, город Молога, часть старинных городов Мышкин и Весьегонск.

К удивлению выяснилось, что те объекты, которые находятся на глубине, могут представлять исследовательский интерес», – поясняет  Богданов.

«Опыт специалистов нашей команды позволил нам, исследовав пока лишь малую часть затопленных территорий, сделать предложение о развитии исследовательского туризма и широких возможностей для привлечения волонтеров. Название этого нового направления - исторический дайвинг»

Спикеры прокомментировали, что в 2017 году по результатам погружений на дно Рыбинского водохранилища, были сделаны уникальные открытия.

Так, на месте затопленной усадьбы Мусиных-Пушкиных были обнаружены хорошо сохранившиеся лестницы, аркады, верхняя часть набережной, фундамент усадьбы и храма. Найден фрагмент колокола с изображением иконы Святителя Николая Чудотворца.

Проделанная работа позволила начать подготовку создания виртуальной экспозиции - единственного в России (возможно, в мире), музея, сочетающего регулярные подводные исследования с современными технологиями 3d-моделирования.

Проект уже поддержан Русским географическим обществом, Правительством Ярославской области, получено благословение Рыбинской Епархии Русской Православной Церкви. Идея заинтересовала специалистов – историков, вызвала интерес общественности, средств массовой информации, представителей туристической отрасли.

Говоря о планах на предстоящий, зимний сезон 2018 года, Константин Богданов рассказал, что проведенные этим летом архивные изыскания и разведка мест затопления Югской Дорофеевой пустыни, усадьбы Мусиных-Пушкиных Борисоглеб, сел Ветрино, Леонтьевское позволяют надеяться на новые значимые находки в ходе зимней экспедиции 2018 года.

«Исследования будут проводиться в новом формате – ледового лагеря долговременного проживания участников. Мы для себя его условно назвали Малая Арктика, поскольку прошлый зимний сезон удивлял нас температурами до -46 градусов.

Заброска команды на лед и ежедневная эвакуация занимают большую часть светового дня, это снижает эффективность исследовательских погружений. Не исключая экспедиционных туров выходного дня, мы планируем провести как минимум две многодневные исследовательские сессии с установкой лагеря на базе жилого модуля».

«Кроме собственно исследовательских и туристических задач, исторический дайвинг решает еще одну важную задачу. Это туризм «со смыслом». Он носит важный культурно – образовательно – патриотический эффект.

Люди погружаются в историю страны, своего региона. Такая визуализация позволяет не только заинтересовать путешественника, но и снять некое мрачное напряжение от последствий затопления огромных территорий. А привлечение волонтерских команд в исторический дайвинг в перспективе может стать целым сектором инфраструктуры по всем районам Рыбинского водохранилища», - поясняет Дмитрий Радченко.

Можно говорить о том, что c развитием исторического дайвинга в Центральной России зарождается новый вид активного отдыха, возрастает туристическая активность на Рыбинском водохранилище. Важно, что проект повышает интерес общественности к отечественной истории и стимулирует развитие краеведения.

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