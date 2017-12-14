Искусство в стиле индастриал или Романтика городских труб

Уличная фотовыставка «Металлургия 2.0. Трубы – наша страсть», организованная Загорским трубным заводом откроется на улице патриарха Пимена (бывшая улица Карла Маркса) в Сергиевом Посаде 21-го декабря.

Подобный формат уличных фотовыставок, повествующих о романтике промышленных объектов, появится в городе впервые. Хотя сам стиль индастриал возник еще в конце ХХ столетия. Люди, видевшие стремительное изменение окружающей действительности, просто не могли мыслить прежними категориями и старались соответствовать быстротечному времени во всем.

Нет ничего удивительного, что группа художников и фотографов решила создать свой собственный стиль, главное новаторство которого заключалось в воспевании промышленных зон больших городов и поклонении урбанизации.

Автором нынешних работ, сделанных в жанре промышленной фотографии, стал молодой фотограф Дмитрий Лялин, который несколько дней исследовал пространство Загорского Трубного завода на предмет явной и тайной красоты и скрытых смыслов.

Через объектив фотокамеры, Дмитрий предпринял попытку понять, каково это: быть трубником или металлургом. Собственно, результат этого переосмысления и будет представлен в самое ближайшее время жителям и гостям Сергиева Посада.

На одной из самых оживленных улиц города появится 20 фоторабот, демонстрирующих не столь производственный объект в его повседневной жизни, сколь сильные образы, скрытые в металлургическом деле.

На взгляд заместителя генерального директора Загорского трубного завода по корпоративным коммуникациям Игоря Гусенкова, трубное дело, металлургия, - несмотря на изначальную жесткость, - не лишены каждодневной романтики.

«Собственно, продемонстрировать ее, показать масштабность и значимость этого дела, отметить непосредственную принадлежность района к решению столь важных задач – именно это мы и стремились показать», - комментирует он.

«Мы бы хотели, чтобы жители города и района, в определенной степени испытывали гордость за то, что непосредственно рядом с ними производятся трубы для крупнейших строек России. Все увидят, как выглядит это производство и что за люди делают загорские трубы.

Надо отметить, что Загорский трубный завод был введен в эксплуатацию в 2016 году и на сегодняшний день является новейшим в России предприятием по выпуску труб большого диаметра. Производственные мощности ЗТЗ рассчитаны на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530-1420 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора.

Начальник управления развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского МР Наталья Фирсанова также добавляет, что вообще сам формат уличных фотовыставок можно пока назвать свежим для Сергиева Посада.

«Тем более, если мы говорим о фотовыставке в жанре промышленной фотографии. Показать жителям района, чем и как живет родное, по сути, предприятие, на котором они сами и работают – начинание ответственное.

Фотовыставка откроется на обновленной улице патриарха Пимена, и это неслучайно, поскольку в будущем по духу именно это место может стать центром притяжения культуры нового формата».

Куратор фотовыставки Наталья Риздвенко, представитель творческой группы Artworks убеждена, что художник, прежде всего, должен давать надежду.

«Это не совсем про желанный хэппи-энд, а про счастливое, и иногда весьма обременительное свойство некоторых людей видеть больше, чем положено всем остальным. И как раз в этом расширении у автора есть все возможности для интерпретации.

Здесь вопрос скорее не вкуса, а отношения к жизни. Это как про любовь, которая или созидает, или разрушает. Нам было интересно пригласить в данный проект фотохудожника из молодого поколения, чье художественное восприятие не связано никакими стилистическими штампами».

Красота технического прогресса — вопрос спорный. Кто-то с восторгом наблюдает за огромными сложно устроенными механизмами, а кто-то с ужасом подсчитывает вред, нанесенный окружающей среде. Так или иначе, фотографии в стиле индастриал способны заворожить. Увидим!

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