Искусство брать взятки
Искусство брать взятки

Специалисты любят цитировать, что взятки в России – это настоящий Монблан, в основании которого – неисчислимые подношения, которые начинаются с малого и заканчиваются на вершине миллионами долларов…

Согласно данным статистики, российские граждане ежегодно тратят на взятки различным должностным лицам в общей сложности сумму, соотносимую с размерами государственного бюджета страны.

В русской культуре взятка обретает бесчисленные выражения.  Среди них: тюркские – «бакшиш», «хабар», украинское – «магарыч». От классической литературы нам достались такие эвфемистические определения, как «барашек в бумажке» или «рекомендательное письмо за подписью князя Хованского». Новое время породило более понятные образы: «дать на лапу», «подмазать», «сунуть»… В принципе, вся история русской литературы полна образами мздоимцев и лихоимцев. Вся классическая литература: Гоголь, Некрасов, Сухово-Кобылин, Салтыков-Щедрин, Чехов и многие другие авторы обращаются к этой вечной теме, часто помещая взятку и взяточника в центр сюжета.

В российском обществе также нарастает стремление осознать природу рассматриваемого и столь притягательного явления. И актуального, как никогда. Ведь в последнее время в России уровень взяточничества, так же как и уровень коррупции катастрофично вырос.

Буквально за год в России уровень взяток вырос почти в три раза. Общая сумма только выявленных взяток достигла за прошедший 2017 год почти 7 миллиардов рублей!

В 2016 году, по данным Национального антикоррупционного комитета, общая сумма взяток составляла 2,3 миллиарда рублей. Вместе с тем, существует мнение, что точного количества людей, дающих либо берущих взятки в России, посчитать невозможно. Сами полицейские признаются, что расчеты приблизительны. Формула подсчета такова. Специалисты Главного информационного аналитического центра (ГИАЦ) МВД РФ суммируют число возбужденных уголовных за «взятку», к примеру за полгода. Затем делят это количество на общую сумму взяток за этот период.

Полицейские отмечают, что с каждым годом вместе с ростом средней взятки, растет и «мастерство» коррупционеров. Меняется сама взятка, а также способы ее передачи. Если раньше в «моде» было «конвертное» взяточничество, то сейчас коррупционеры требуют отчислять деньги в специальные фонды, под видом благотворительности. Чаще используются удаленный доступ, офшоры, аффилированные фирмы, он-лайн системы, услуги нематериального характера и многое другое.

Одним из ярких обличителей взяточников в свое время являлся «разносторонний литератор, писатель, поэт, автор комедий и теоретических исследований в области политики, экономики, сельского хозяйства и прикладной науки» Эраст Петрович Перцов.

В 1847-1854 гг. он являлся редактором «Журнала общеполезных сведений» и много публиковался в таких авторитетных изданиях, как «Отечественные записки» и «Северная пчела».

В своем сатирическом произведении «Искусство брать взятки» автор иронизировал над тем, что «при нынешних решительных мерах правительства искусство брать взятки начинает приходить в упадок», и поэтому торопил читателя воспользоваться советами чиновника, изложенными от первого лица в виде лекций.

В начале этого года, в издательстве «Центрполиграф» вышел репринт его  сатирического исследования «Искусство брать взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего титулярного советника»

Впервые сие замечательное и поучительное произведение увидело свет в  1830 году в Санкт-Петербурге. В нем содержалась подробная классификация взяток и немало полезных советов взяткополучателям.

К примеру, Эраст Павлович описал не только виды  взяток, но и привел напутствия о том, как избежать ответственности и как манипулировать просителем:

«Возьмите от того, кто дает больше, а прочих с шумом и гневом проводите за дверь.

Слушайте рассеянно, отвечайте нехотя, до той самой минуты, пока проситель прошепчет, что будет вам благодарен...»

Путь к сердцу незначительного чиновника, как полагает Перцов, лежит через его необъятный желудок.  «Лучшим же из сего рода взяток справедливо почитают обеды: такие взятки скрываются в безопасном месте, то есть в желудке, никогда не обличаются; и в летописях лихоимства еще не было примера, чтобы обеды доводили до суда и расправы»

Существовала особая такса на ведение разных дел: так, если речь шла о завещании, то чиновник мог потребовать третью часть всего переходящего к наследнику имущества. А при обычной купле-продаже брали, минимально, десятую часть со сделки.

Хуже всего было угодить в капкан к судейским чиновникам. Так называемую «капканную» взятку применяли к людям, совершившим уголовное преступление. Чиновник смотрел, насколько богат его клиент и вытягивал из него все деньги подчистую - причем степень вины во внимание абсолютно не принималась. Часто конкуренты заказывали клиента важным чиновникам: такая взятка называлась удавкой и предполагала полное уничтожение честного имени и капитала «заказанного» человека.

Высший род взяток, принятый среди знатных особ - это взаимные одолжения или по должности, или по приязни: «суть высшего образования и благороднейшего значения: это утонченность нашего искусства в той же мере, как и класс людей, между коим оные наиболее имеют обращение, утонченнее других классов в общежитии и просвещении…»

Но ведь брать можно не только из кармана ближнего, но и из государственного кармана?

«Можно, только осторожно! - объясняет Перцов. «Почему не пользоваться от казны в случае, когда она безмолвствует так же, как просители? Я сам… но скромность, а паче производимое надо мною следствие налагают молчание на уста мои…»

Теги:
События: культура
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