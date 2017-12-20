«Ирония судьбы»: эпоха ушла

«Первый канал» решил отказаться от трансляции фильма «Ирония судьбы» в канун нового года. Нет, почти что 30-летняя традиция не канет в лету: «Иронию» покажут, но на другом канале — на «второй» кнопке. Однако мнения россиян разделились.

Кто-то считает, что фильм — недостаточно русский, а герои, в нем представленные — явно не пример для подражания: эдакие интеллигентствующие мещане, нерешительные, вечно сомневающиеся, запертые в панельных клетушках как пределе мечтаний советского человека... мол, ушла традиция — да и Бог с ней, лишь жаль, что из новых российских фильмов смотреть особо нечего.

А кто-то пустился в ностальгию по позднесоветским временам. И те, и другие, в чем-то правы, но пора признать: ушла эпоха. И это хорошо. Только вот о каких-то вещах все же стоит помнить.

Стремясь сбросить с плеч советское наследие, мы иногда забываем посмотреть по сторонам. Истинную ценность тех или иных явлений можно понять лишь в отражениях, в кругах на воде, которые остаются, если бросить в нее самый обычный камешек. Вспомните, как начиналась акция «Георгиевская лента», это была, по сути, частная инициатива при агентстве «РИА Новости», ленточки раздавали прямо напротив входа в редакцию.

Прошло немного времени – акция стала популярной, пошла в народ. У «Георгиевский ленты» моментально нашлись противники, мол, негоже символ воинской славы вешать на ручки автомобилей. Да, народ перегнул тогда палку, украшая ленточками бутылки водки на прилавках магазинов и повязывая их вместо шнурков, и упреки от патриотической общественности были весьма по делу.

Однако истинное значение этой акции можно понять лишь взглянув на то, чем эта маленькая черно-оранжевая ленточка стала на постсоветском пространстве. Какую ценность эта лента приобрела для русских, живущих в странах Прибалтики.

Она стала символом русского мира, свидетельством русского духа. А позже с этой лентой на груди бойцы ополчения Новороссии шли в бой против фашистской хунты, захватившей Украину. За эту ленту отдавали жизнь — первоначальный смысл вернулся к ней, и молодежи уже не приходит в голову небрежно повязывать ее на грязные антенны автомобилей.

То же можно сказать и о советском наследии. Это для многих из нас, особенно тех, кто помнит и чтит историю России, советский период — лишь новодел, наспех сколоченный на руинах уничтоженной империи. Для тех из нас, кто знает, что государству Российскому не 26 лет, и даже не 100, беря за отправную точку кровавый 17-й год, советский период кажется лишь мигом, историческим недоразумением, которое было, да сгинуло. Мы свободны от ассоциаций России и всего русского исключительно с коммунистическим режимом, ведь именно такими нас видят на Западе, и никак иначе.

Но именно поэтому многие из советских символов можно и нужно считать русскими. Ведь очевидно, что украинские радикалы, громя памятники Ильичу, боролись не с коммунистическим прошлым. Они боролись с Россией и со всем, что о ней напоминает.

Запрет советских фильмов в постсоветских странах — это запрет на Россию и на все русское. И, по иронии судьбы, именно фильм Эльдара Рязанова о мягкотелом и нетрезвом Жене Лукашине попал в особую немилость со стороны новых хозяев постсоветских стран: в той же Латвии неоднократно призывали отказаться от трансляции «Иронии судьбы», так как этот фильм мешает латышам стать по-настоящему «западными».

Возгласы в духе «ушла эпоха», комментирующие отказ Первого канала от трансляции «Иронии», полны ностальгии. Да, пришла пора обновления, Россия меняется — и должны меняться и символы. Должны быть новые фильмы, которые вся страна будет смотреть за новогодним столом.

Не нашим недругам указывать нам, что нам класть на полку и от чего отказываться — мы сами должны решить это. И, раз настала пора убрать «Иронию» на полку — новая Россия найдет для этого фильма почетное место. И будет знать, что вот-вот придет что-то новое, лучшее.

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