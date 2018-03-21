Ирина Антонова – культовая фигура мира культуры
Фото: пресс-служба ЦСИ «Гараж»

Фото: пресс-служба ЦСИ «Гараж»

Легендарный директор Музея изобразительных искусств Ирина Александровна Антонова отметила 96-летие

Своей более чем полувековой деятельностью на посту руководителя Музея изобразительных искусств Ирина Антоновна доказала, что искусство вне политики. В условиях «железного занавеса» ей удавалось привозить в СССР произведения западноевропейских художников, что для советских людей, «перекормленных» соцреализмом, было практически духовной пищей. Антонова стала первым человеком в послевоенном Советском Союзе, который налаживал связи между отечественным искусством и западным.

20 марта легендарный президент Государственного музея изобразительных искусств отметила 96-летие. День своего рождения Ирина Антонова встретила среди коллег, ценителей прекрасного. И разговор между ними шел не только об имениннике, но и о культуре. Ей Ирина Антонова посвятила фактически всю свою жизнь, с тех пор как 18-летней девушкой, в 1940 году, поступила на искусствоведческое отделение Института философии, литературы и истории.

Перерыв произошел лишь в годы Великой Отечественной войны, окончив курсы медицинских сестер, с весны 1942 года в звании младшего сержанта медицинской службы Антонова работала в московском госпитале. В 1945 году, окончив МГУ, поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, параллельно продолжая обучение в аспирантуре при музее. Областью научных исследований аспирантки было итальянское искусство эпохи Возрождения.

А через Антонову с итальянским искусством смогли познакомиться советские граждане, причем с произведениями итальянского искусства мирового значения. Уже на посту директора ГМИИ она сумела организовать в Москве экспозицию «Моны Лизы» да Винчи. Для советских граждан, увидевших в 1974 году «Джоконду», это был настоящий культурный шок, главный портрет всех времен и народов был привезен в коммунистический СССР! Люди выстаивали многокилометровые и многочасовые очередь, чтобы взглянуть на знаменитую улыбку Джоконды. Даже Ленин, заприметив такую конкуренцию, ревниво ворочался в стеклянном саркофаге.

Благодаря Антоновой, кроме Лувра своими сокровищами с советскими трудящимися делились другие ведущие музеи Европы, так в 1981 году любители живописи получили возможность наряду с полотнами французских мастеров познакомиться с картинами Казимира Малевича, Марка Шакала и Василия Кандинского. А французы, в свою очередь, на ответной выставке смогли увидеть ранее неизвестные работы русских авангардистов, привезенных в Париж из запасников столичных музеев СССР. Для европейцев эта выставка тоже стала культурным шоком.

За свою жизнь Ирина Антонова устроила и провела свыше 100 выставок, а совместно с композитором Святославом Рихтером, в 1981 году выступила организатором знаменитого фестиваля «Декабрьские вечера».

В свой день рождения Ирина Александровна по-прежнему бодра, полна энергии и творческих планов, она работает над новыми выставками и читает лекции по искусству. Более молодым коллегам есть чему поучиться у Ирины Антоновой, ведь опыт ее работы уже вошел в историю музейного дела.

«Русская Планета» присоединяется к поздравлениям имениннице и желает Ирине Александровне доброго и крепкого здоровья.

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