Инновации панорамного охвата

Данная локация, уже официально зафиксированная в книге рекордов России, обещает встать в один ряд с самыми популярными достопримечательностями столицы.

По словам генерального директора PANORAMA360 Артура Шакаряна такая идея, - создать смотровую площадку в одном из небоскребов Москва-Сити, родилась у них в 2014 году. Сначала они договорились с башней «Империя» об аренде 58 этажа, создали сайт, разместили рекламу в интернете. И все! История выстрелила. Развиваясь, они стали искать новое пространство, которое бы соответствовало новым запросам.

«У нас родилась идея сделать совместный проект – смотровую площадку и одновременно самую высокую фабрику мороженого в мире. Однозначно, на такой высоте никто еще такого не делал», - говорит Шакарян.

«Мы долго не могли найти подходящую площадь. Пока не пришли в Башню «Федерация. Восток». Оказалось, что у них есть 89 этаж, который изначально, на этапе проектирования башни, задумывался, как смотровая площадка.

Мы начали переговоры и в итоге купили этаж. Надо сказать, что перед этим мы с партнерами побывали на многих смотровых площадках мира – в Дубае, Париже, Шанхае, Токио, Нью-Йорке. В Америке нам понравилось одна очень эффектная инновация – проекционное шоу, показывающее становление Нью-Йорка. И мы решили тоже создать что-то подобное в России.

Нашим желанием было развить идею, - сделать площадку не просто как смотровую, а как современный развлекательный центр и одновременно арт-пространство. Которое позволит прямо на высоте 89 этажа принимать художественные и фотовыставки, инсталляции, размещать арт-объекты, картины и другие произведения искусства.

В итоге в наш проект вошли проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид в формате дополненной реальности на разных языках, выставка виртуальных 3D-моделей башен Москва-Сити.

Так, по периметру смотровой площадки расположены 12 специальных меток. Наши гости скачивают специальное приложение, наводят планшетом на метки, и прямо на их глазах вырастет одна из башен Москва-Сити. Более того, кто соберет все объекты, получит секретный подарок.

Мы решили, что надо «прокрутить» историю Москвы именно здесь, на месте с одним из лучших видов, где просматривается весь центр столицы. Однозначно, такого количества инноваций и уникальных развлекательных зон сразу в одном месте еще не было внедрено, и мы можем с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день PANORAMA360 является самой инновационной в мире.

Изюминкой смотровой площадки является находящаяся на ее территории самая высокая в мире фабрика мороженого «Чистая Линия». Гости могут не только понаблюдать за процессом создания лакомства, но и получить порцию в подарок. Кстати, дети до 5 лет смогут попасть на смотровую площадку совершенно бесплатно.

Артур Шакарян добавляет, что им крайне важно, чтобы все в данном проекте соответствовало высшим мировым стандартам, было конкурентоспособно. «Ведь мы создаем не просто очередной аттракцион, а новую достопримечательность мирового значения»

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