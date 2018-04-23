Инновации панорамного охвата
Инновации панорамного охвата

На 89 этаже Башни «Федерация-Восток» комплекса Москва-Сити открылась самая высокая инновационная смотровая площадка в мире PANORAMA360

Данная локация, уже официально зафиксированная в книге рекордов России, обещает встать в один ряд с самыми популярными достопримечательностями столицы.

По словам генерального директора PANORAMA360 Артура Шакаряна такая идея, -  создать смотровую площадку в одном из небоскребов Москва-Сити, родилась у них в 2014 году. Сначала они договорились с башней «Империя» об аренде 58 этажа, создали сайт, разместили рекламу в интернете. И все! История выстрелила. Развиваясь, они стали искать новое пространство, которое бы соответствовало новым запросам.

«У нас родилась идея сделать совместный проект – смотровую площадку и одновременно самую высокую фабрику мороженого в мире. Однозначно, на такой высоте никто еще такого не делал», - говорит Шакарян.

«Мы долго не могли найти подходящую площадь. Пока не пришли в Башню «Федерация. Восток». Оказалось, что у них есть 89 этаж, который изначально, на этапе проектирования башни, задумывался, как смотровая площадка.

Мы начали переговоры и в итоге купили этаж. Надо сказать, что перед этим мы с партнерами побывали на многих смотровых площадках мира – в Дубае, Париже, Шанхае, Токио, Нью-Йорке. В Америке нам понравилось одна очень эффектная инновация – проекционное шоу, показывающее становление Нью-Йорка. И мы решили тоже создать что-то подобное в России.

Нашим желанием было развить идею, - сделать площадку не просто как смотровую, а как современный развлекательный центр и одновременно арт-пространство. Которое позволит прямо на высоте 89 этажа принимать художественные и фотовыставки, инсталляции, размещать арт-объекты, картины и другие произведения искусства.

В итоге в наш проект вошли проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид в формате дополненной реальности на разных языках, выставка виртуальных 3D-моделей башен Москва-Сити.

Так, по периметру смотровой площадки расположены 12 специальных меток. Наши гости скачивают специальное приложение, наводят планшетом на метки, и прямо на их глазах вырастет одна из башен Москва-Сити. Более того, кто соберет все объекты, получит секретный подарок.

Мы решили, что надо «прокрутить» историю Москвы именно здесь, на месте с одним из лучших видов, где просматривается весь центр столицы. Однозначно, такого количества инноваций и уникальных развлекательных зон сразу в одном месте еще не было внедрено, и мы можем с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день PANORAMA360 является самой инновационной в мире.

Изюминкой смотровой площадки является находящаяся на ее территории самая высокая в мире фабрика мороженого «Чистая Линия». Гости могут не только понаблюдать за процессом создания лакомства, но и получить порцию в подарок. Кстати, дети до 5 лет смогут попасть на смотровую площадку совершенно бесплатно.

Артур Шакарян добавляет, что им крайне важно, чтобы все в данном проекте соответствовало высшим мировым стандартам, было конкурентоспособно. «Ведь мы создаем не просто очередной аттракцион, а новую достопримечательность мирового значения»

Теги:
Места: Москва
События: культура
Китайское порно: качать нельзя наградить Далее в рубрике Китайское порно: качать нельзя наградитьНа Московском Международном кинофестивале показали фильм с элементами задорного порно Читайте в рубрике «Культура» Telegram разделит судьбу LinkedIn«Сторонники Павла Дурова рано празднуют его победу», - полагает эксперт Telegram разделит судьбу LinkedIn

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО