Игры богов
Игры богов

Есть ли у бога судьба? И может ли узнать ее простой смертный? Новое литературное откровение Нила Геймана увидело свет в издательстве «АСТ».

Прошло 16 лет с того момента, как любители хорошей литературы получили возможность взять в руки бестселлер «Американские боги», вышедший из-под пера британского мастера фантастики. За этот и другие литературными труды он был вознагражден престижными премиями мира. 

Покорившая сердца читателей книга была неоднократно названа критиками жгучим сплавом современной американской культуры и древней мифологии. Напомним, дело было так. Попавшего под условно-досрочно освобождение парня по имени Тень настигло ошеломляющее известие о том, что его супруга и лучший друг погибли в результате автомобильной катастрофы. Пытаясь заглушить боль утраты, он стал личным телохранителем у пожилого мошенника со странным именем Среда. 

Немного погодя, верный охранник, следующий тенью по пятам Среды, узнал, что его хозяин — ни много ни мало! – древнейший скандинавский бог Один, самым активным образом противостоящий на просторах современной Америки иным — новым! — божествам. 

Странствуя со Средой-Одином, Тень то и дело сталкивался с великим множеством различных богов, мифических существ, интересных фольклорных персонажей, которые долгие годы назад, как и другие мигранты, перебрались в «страну больших возможностей», обретя за океаном новые причудливые судьбы. 

Что же готовит читателю встреча с шедевром от Нила Геймана? В самой увлекательной форме в этой книге даются ответы на старые, как мир, и совершенно новые вопросы. 

Вы узнаете, кем на самом деле являлись косцы великана Бауги. Поплатился ли тот, кто осмелился оскорбить богов на устроенном ими пиру? Как и почему сошел в мрачное царство самый мудрый из богов по имени Квасир? Погибнет ли в обозримом будущем все сущее на земле? 

Но главное: какие подвиги и коварства стоит ждать от Скандинавских богов, которые, быть может, бродят в эти секунды среди нас?

Теги:
Места: Россия
Судейский беспредел Далее в рубрике Судейский беспределИменно эта непростая тема поднята американским писателем Джоном Гришэмом, новую книгу которого представляет издательство «АСТ».

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