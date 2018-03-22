Художник и самолет

В самом ближайшем будущем молодые победители творческого конкурса получат возможность воплотить свою лучшую идею и организовать выставку на ВДНХ. Площадкой проекта станет самолет Як-42, установленный на площади Промышленности ВДНХ. Именно он станет залом для экспонирования художников.

Конкурс, к участию в котором приглашаются авторы в возрасте от 18 до 30 лет, проходит в пяти направлениях: «Дизайн», «Фотография», «Искусство», «Art&Science» и «Видеоарт».

По словам организаторов, заявку может подать как один автор, так и творческая группа. Победители в каждом направлении создадут свою выставку под руководством опытных кураторов, а в ходе совместной работы смогут познакомиться с технологией организации и проведения выставочных проектов.

Отбирать претендентов будут сами кураторы, каждый из которых по-своему трактует тему конкурса и требования к участникам.

Так, дизайнер Эрик Белоусов ждет от претендентов «безбашенных решений и обоснованных подходов». Тему для конкурсантов он оставляет свободной, главное, чтобы произведение располагалось на стыке графического дизайна, объектного и пространственного.

Фотограф Игорь Мухин надеется, что конкурсные работы будут такими же нестандартными, как само выставочное пространство, с которым можно будет сотворить что угодно. Ведь «современная фотография» сегодня, как замечает куратор, — это множество практик, работа с новыми материалами, использование различных инструментов, как для создания произведения, так и для его презентации. Он предполагает, что, например, салон самолета по воле молодого автора превратится в читальный зал. Почему бы и нет? Ведь недаром, сегодня, с использованием новейших цифровых технологий, мир захватила самодельная фотокнига.

Искусствовед, основатель и совладелец галереи рop/off/art Сергей Попов ждет от конкурсантов интересных решений на тему полета.

«Сегодня, когда мир полон трехмерных симуляций (в том числе и полетов в кабине самолета), мне кажется возможным осмыслить это чувство полета на концептуальном уровне — попробовать передать его сложную интеллектуальную составляющую, изменение возможностей человека, преодоление гравитации. Для исполнения моей задачи интересно не столько то, что можно увидеть во время полета, но само переживание полета, если угодно, состояние полета, в котором находится самолет, но прежде всего человек», — рассказывает он.

Ожидания искусствоведа, куратора и руководителя сектора мультимедийных программ Государственного центра современного искусства Натальи Фукс связаны с тем, чтобы увидеть философию и эволюцию новой генерации в предлагаемых концепциях работ.

Сформулированная ею тема — «Доказательство человечности» — должна представить взгляд молодого поколения художников на отношения искусства и науки. Эти отношения в современном мире, по мнению куратора, определяют осмысление будущего в настоящем, специфику взаимодействия человека с наукой и технологиями в творческом, созидательном процессе, а также отражают критические метаморфозы современного мира.

Ольга Шишко, которая представляет отдел нового кино и медиаискусства ГМИИ им. Пушкина, призналась, что ожидает от третьего «ВЗЛЕТА» большого количества заявок, потому что «конкурс реально дает шанс быть увиденным и создать качественный проект — ведь такая возможность дается очень редко.

«Для этого есть все необходимое: база и профессиональная команда. Я хочу увидеть, как художники пользуются новыми технологиями как новым языком, медиаискусство — это не про технологичность, а про новое мышление. Я жду работы, в которых художники репрезентируют свое наблюдение, свою рефлексию по поводу того, как меняется окружающий мир, работы, где визуальность становится новой поэзией. Мне интересно также, как художники обращаются к истокам искусства ХХ века, используя для этого новые средства выражения. Сегодня самое интересное, как и в авангарде, находится на пересечении видов искусства — визуального искусства, кинематографа, театра, музыки, поэзии. Мы ждем заявки от художников, совершающих свои поиски на разных площадках и не обязательно выставочно-музейных…»

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