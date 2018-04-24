Хроники Лица

Фильм, уже завоевавший Гран-при на Берлинском кинофестивале этого года, основан на реальных событиях.

Провокационная притча о деревенском красавце, получившем травму на возведении самой высокой в мире статуи Христа и прошедшем через операцию по пересадке лица, получила отклик мировой общественности. Можно сказать, что тема идентичности личности после подобных, еще непривычных человечеству, операций, довольно популярна.

Буквально на днях, мир потрясла история француза Жерома Амона, который стал первым пациентом, которому лицо пересадили дважды!

Первое лицо, пересаженное Жерому в 2010 году пришлось удалить в ноябре 2017 из-за признаков отторжения, появившихся после употребления антибиотиков.

На протяжении двух месяцев 43-летний мужчина оставался без лица, пока не нашелся подходящий донор. Все это время он не мог говорить, видеть и слышать. Сегодня Амон, которого французская пресса уже называет человеком с тремя лицами, утверждает, что чувствует себя хорошо и постепенно привыкает к своей новой личности.

«Если бы я не признал это лицо своим, то было бы ужасно. Это вопрос самоидентификации… Но все хорошо, это я», - добавляет Жером. «Мне 43 года. Донору было 22. Так что мне сейчас снова 22 года»

Первая удачная пересадка лица была выполнена в 2005 году и с тех пор по всему миру проведено большое количество подобных операций.

Кстати, в последнее время, из этических соображений разрабатываются специальные предписания относительно таких тонких, во всех отношениях, операций. Например, в соответствии с испанскими законами, ни семья донора, ни сам пациент не имеют право даже пытаться узнать друг друга.

Неоднократная лауреат Berlin International Film Festival и одна из лучших режиссеров нового польского кинематографа, Малгожата Шумовcка отмечает, что картина «Лицо» была снята в реалистическом духе, хотя и приправлена своеобразным сюрреалистическим черным юмором.

В данной ситуации она не побоялась вскрывать двойные стандарты, нарушать табу, критиковать «духовные скрепы» и исследовать самое болезненное — национальную идентичность поляков.

«История фильма - обманчиво проста и основана на реальных событиях», - комментирует Шумовcка, - «В городе Свебодзин действительно построили самую высокую скульптуру Иисуса, и операция по полной трансплантации лица была успешно проведена в одной из польских клиник»

Все любят веселого и обаятельного красавчика Яцека. По вечерам он зажигает на танцполе под хэви-метал с любимой девушкой, а днем трудится на возведении статуи Иисуса Христа.

Однажды случается несчастье: Яцек получает серьезную травму и чудом спасается, правда врачи пересаживают ему чужое лицо.

Вначале он становится настоящим национальным героем Южной Польши, но затем – изгоем. С новым лицом трудно смириться не только его окружению, но и ему самому…

Скептическое отношение создателей фильма к религии очевидно, но не составляет сути фильма. Шумовска не стремится делать какое-то серьезное заявление, а превращает сюжет в тонкую притчу, почти сказку.

«Мы показываем польскую семью в определенный поворотный момент. Возможно, одни зрители осудят этих людей, в то время как другие будут видеть в них обычных провинциалов. Я оставляю зрителям полное право вынести суждение.

«Лицо» - это сказка о человеке, которое становится отверженным – не просто аутсайдером – но настоящим отступником, в каком-то смысле, даже грешником», - комментирует режиссер.

Кстати, по ее словам, на создание сценария ее вдохновила настоящая, реальная сестра человека с трансплантированным лицом, - Гжегожа Галашински. Именно трогательная крепкая связь между братом и сестрой, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства и лица, и стала основой сюжета.

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