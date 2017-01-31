Госпошлиной – по Голливуду

Недавняя инициатива Фонда кино относительно многократного (более чем в тысячу раз) повышения размера пошлины, уплачиваемой за выдачу фильмам прокатного удостоверения, вызвала живой интерес не только у представителей киноиндустрии, но и специалистов по налогам и сборам.

Причины живого интереса юристов к этому вопросу вполне понятны. Правовая система современной России выстраивается на основе принципа разумности, и потому любые неоднозначные решения и инициативы, имеющие отношение к фискальным функциям государства, автоматически попадают в поле зрения специалистов в области юриспруденции.

Внимание к теме подогревает и тот факт, что реализация указанных планов может привести к возникновению претензий в адрес России по линии ВТО (подобную практику вполне обосновано могут посчитать дискриминационной).

Наконец, любопытство экспертов подпитывает то, что представители Фонда и министерства культуры уже выступали с предложениями о принятии поправок в законодательство, обеспечивающих российским кинематографистам защиту от иностранных конкурентов.

Так, в 2008 году уже была озвучена идея повысить прокатные пошлины для иностранных кинокартин. В 2014 году политики обсуждали возможность введения квот на показ иностранных фильмов. А год спустя был поднят вопрос об отмене льгот на уплату НДС с билетов на зарубежные кинокартины. Одновременно в Минкульте была озвучена инициатива относительно переноса времени релизов западных лент в пользу российских фильмов.

Кому это выгодно?

Сразу же после появления в СМИ первых упоминаний о планах повышения размеров госпошлины специалисты в области налогообложения задались традиционным для юристов вопросом: «Кому это выгодно»? На первый взгляд, все очевидно. В результате внесения изменений в законодательство должна вырасти наполняемость бюджета, что выгодно для государства, и в то же время из кинотеатров исчезают зарубежные низкобюджетные картины, освобождая время для демонстрации фильмов российских студий.

Но при внимательном рассмотрении сложившейся ситуации перспективы ее развития представляются слегка иными. Кинокартины зарубежных авторов с относительно небольшим бюджетом, как правило, относятся к числу авторского, «фестивального» или же «артхаусного» кино. Фильмы такого рода, как правило, демонстрируются в специализированных кинотеатрах, и не являются конкурентами для российских лент.

У них разная целевая аудитория, то есть поклонники Джима Джармуша или Стефани Ди Джусто вряд ли пойдут покупать билеты на очередную часть безумной комедии «Горько». В итоге повышение пошлины приведет к исчезновению с экранов российских кинотеатров целого пласта зарубежных кинолент, большинство из которых можно назвать низкопробными лишь в горячечном бреду.

Освободившуюся нишу, скорее всего, займут творения отечественных режиссеров-«альтернативщиков». Но при этом следует помнить, что инициатива Фонда кино касается и российских производителей. Предполагается, что понесенные затраты будут им компенсированы. Но закономерно возникает вопрос: найдутся ли 5 миллионов рублей на прокатное удостоверение у авторов фильмов, чей бюджет даже не достигает обозначенной суммы?

Для дистрибьютеров блокбастеров голливудских студий-мейджоров обсуждаемая мера, напротив, не приведет к каким-либо ощутимым последствиям. Бюджет экранизации культовой видеоигры «Кредо убийцы» — 125 миллионов долларов (7,5 миллиарда рублей), на производство фильма «Пассажиры» было потрачено 110 миллионов долларов (6,6 миллиарда рублей).

Достаточно просто ознакомиться с этими цифрами, чтобы понять, что объем средств, вращающихся в киноиндустрии стран Запада, позволит ее представителям безболезненно пережить повышение пошлин на прокатные удостоверения.

Итак, становится очевидным, что воплощение в жизнь инициативы Фонда кино может повлечь за собой лишь некоторое увеличение доходов бюджета, нанесет болезненный удар по поклонникам и представителям авторского кино (в том числе — российского), скорее всего, похоронит независимый прокат, не гарантирует какого-либо преимущества отечественным студиям и не повлечет за собой ощутимого ущерба для создателей голливудских блокбастеров.

Нужна ли господдержка?

Учитывая столь печальные прогнозы, возникает ряд вопросов. Насколько необходимо в принципе введение барьеров для представителей зарубежной киноиндустрии? Так ли отечественные компании нуждаются в подобной защите? Приведет ли увеличение количества демонстрируемых российских фильмов к автоматическому росту сборов.

За последние 3 года удельная доля российских картин на экране кинотеатров колебалась от 19 до 28% (по итогам 2016 года этот показатель составил 22 %). И в то же время на долю произведений отечественных кинематографистов устойчиво приходилось лишь 14% от общего объема кассовых сборов. То есть само по себе увеличение числа демонстрируемых фильмов отечественного производства не повлекло за собой роста прибылей их создателей. И это убедительно свидетельствует того, что в мире братьев Люмьер принцип «качество важнее количества» работает с точностью швейцарских часов.

Однако нужно признать, что на экраны вышел целый ряд кинокартин, сумевших обойти по сборам заокеанские блокбастеры. Взглянем на цифры: «Елки-5» выиграли конкуренцию со «Стартрек: Бесконечность», «28 панфиловцев» показали лучшие результаты, чем «Джейсон Борн» и «Белоснежка и Охотник», «Легенда № 17» оказалась более успешной, чем «Хоббит: Пустошь Смауга».

В 2013 году лидером российского проката по кассовым сбором стал «Сталинград», создателям которого пришлось соперничать с совместным детищем «Марвел» и «Парамаунт» – «Железным человеком 3». Факт налицо – несмотря на разницу в бюджетах, творения отечественных кинематографистов способны успешно конкурировать с зарубежными кинокартинами. Вопрос заключается лишь в качестве выпускаемых на экран произведений.

Пути решения вопроса

Означает ли это, что государство должно в принципе отказаться от поддержки отечественного кинематографа? Безусловно, нет. Однако к вопросу о формах помощи следует подойти более продуманно. Не следует пытаться «перекрыть кислород» для зарубежных кинокартин, эта мера все равно не возымеет эффекта (за исключением увеличения масштабов пиратства). Только лишь выделение денег российским кинематографистам также не исправит ситуацию, но приведет к росту коррупционных рисков.

Единственно верный путь в данной ситуации — это создание условий для повышения качества российского кино, в том числе — через стимулирование конкуренции в отрасли. Информационная поддержка, снижение административной нагрузки, помощь в налаживании работы краудфандинговых механизмов, увеличение прозрачности процедур принятия решений относительно предоставления грантов — все это объективно должно способствовать увеличению числа интересных для зрителя фильмов отечественного производства.

Толчок к развитию отрасли могло бы дать увеличение целевых вложений в учебные заведения, отвечающие за подготовку кадров для кинематографа. Наконец, властям следовало бы приложить больше усилий в деле поиска и разрушения коррупционных цепочек, созданных чиновниками и отдельными кинематографистами. В отсутствие этих мер любые налоговые льготы, квоты на показ, повышение пошлин для зарубежных картин и любые иные протекционистские меры будут лишь вредить отечественной киноиндустрии.

Что имеем на данный момент?

Наиболее разумно государству было бы поддерживать фильмы, которые посвящены нравственным проблемам общества, духовному поиска человека, истории и культуре России. Речь идет о тех картинах, которые, в отличие от ширпотребных комедий, рискуют не окупиться в прокате. Зачем каждый год поддерживать съемки «Елок», если каждый год творение Тимура Бекмамбетова великолепно окупается?

Складывается впечатление, что Фонд кино, оказав помощь около 10 достойным проектам, превратился в лавочку по раздаче денег «своим». В 2016 году из 2,8 миллиарда рублей 1,8 миллиарда рублей достались следующим киноделам: Art Pictures (Федор Бондарчук), «Три Тэ» (Никита Михалков), «Централ партнершип» («Газпром-медиа»), «Дирекция кино» (Анатолий Максимов), студия «Таббак» (Тимур Бекмамбетов), «Нон-стоп продакшн» (Александр Роднянский), СТВ (Сергей Сельянов) и Enjoy Movies (Сарик Андреасян).

При этом на обочине остается множество режиссеров, создающих шедевры буквально «на коленке». Из наиболее талантливых мастеров можно выделить, например, Юрия Быкова, снявшего тяжелые, но важные для осмысления окружающей действительности фильмы «Майор» и «Дурак». Однако деньги ему дали только на развлекательные «Елки 1914». Политика Фонда кино практически полностью дискредитирует смысл государственной поддержки кинематографа.

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