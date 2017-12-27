«Голубой вагон» ушел в небеса

«Чунга-Чанга» и «Учат в школе». «По секрету всему свету» и «По синему морю к далекой земле…». «Крошка Енот», «Облака – белокрылые лошадки», «Будет завтра лучше, чем вчера» и «Через две зимы». Все эти и многие другие потрясающие советские песни для детей и взрослых написал Владимир Шаинский, скончавшийся в эти рождественские дни в США.

Его детство прошло в Киеве, где Владимир Яковлевич родился 12 декабря 1925 года в семье людей, жизнь которых никак с музыкой связана не была. Отец маленького Володи был химиком, а мама – биологом.

Сказать, что музыка влекла его с детства? Это ничего не сказать. Еще в начале тридцатых годов прошлого века он отправился обучаться игре на скрипке в студию, которая располагалась в киевском Дворце Пионеров. А спустя всего лишь год был зачислен сразу в 4-й класс специальной школы при легендарной Киевской консерватории.

Грянула война. Но мальчишку, которому не исполнилось еще и 17 лет, на фронт не взяли. Семья Шаинских была эвакуирована в «хлебный» город Ташкент, подальше от ужасов войны, где Владимир продолжил свое обучение, зная, чувствуя, что война – это временно. А музыка – вечно.

В Ташкентской консерватории были рады этому невысокому, жизнерадостному пареньку, при появлении которого у самых скептически настроенных людей становилось легко на сердце. Словно от песни веселой.

И свою первую песню Владимир Яковлевич сочинил в тех предлагаемых обстоятельствах, когда – казалось бы! – всем вокруг было не до песен. Достигнув совершеннолетия, он ушел в Красную Армию. Служил в полку связи, где и написал первое произведение. О ком же оно было? Конечно же, о военных связистах!

Годы военного лихолетья завершились, и Шаинскому были рады в Москве, где перед ним распахнулись двери столичной консерватории, куда молодого человека охотно приняли на оркестровый факультет. А после…

Ну, кто не мечтал поработать с легендарным Леонидом Утесовым? В его оркестре Владимир Яковлевич отработал целых три года. Позже судьба занесла его в Баку, где в ходе обучения на композиторском факультете, Шаинский начал писать музыку. Вначале – донельзя серьезную!

Фото: 24СМИ

Не верится. Человек, который создал самые веселые песни нашего детства, долгое время хотел сочинять классическую музыку для взрослых, писал струнные квартеты и симфонии.

Все изменила встреча с Юрием Энтиным, которая произошла уже в зрелом возрасте, но стала для Владимира Яковлевича судьбоносной. Явившись в отдел симфонической музыки студии грамзаписи «Мелодия», он с порога заявил:

- Я хочу видеть директора студии!

Посмотрев на этого невысокого, строгого с виду человека, сотрудница не решилась докучать директору, но сняла трубку телефона, набрав номер заведующего детской редакцией:

— Юрий Сергеевич, тут какой-то человек пришел… Директора требует. Вы не могли бы с ним переговорить?

Перед Юрием Энтиным с папкой собственных сочинений стоял непризнанный пока еще классик, претендующий на лавры «взрослого композитора». Но интуиция подсказала Энтину, что с этим парнем можно попробовать поработать для детей. Он показал Шаинскому свои стихи: «Не ложится на мелодию!».

И уже через час они вдвоем напевали песню, сочиненную на музыку Шаинского: «Антошка, Антошка! Пойдем копать карто-о-о-ошку!». Обретшие друг друга соавторы метнулись на «Союзмультфильм», где тогда готовился к выпуску мультипликационный журнал «Карусель».

— Нет подходящей мелодии для заставки! – посетовал редактор.

— Нет, так нет. Сейчас будет, - сел к роялю Шаинский.

Так появилась знакомая нам песня «Карусель, карусель начинает рассказ!».

И всё завертелось!

На протяжении своей творческой карьеры замечательный советский и российский композитор создал более 400 песен, каждая из которых, безусловно, является частью сокровищницы отечественной детской музыки.

Мы поем эти песни своим детям. И наши дети будут петь эти добрые солнечные песни детям своих детей. Ведь лучшим ретранслятором подлинной любви и добра, которыми были проникнуты произведения Шаинского, были и остаются сердца и души людей, в которых навсегда останутся замечательные песни, увы, ушедшего композитора.

Он прожил долгую, исполненную перипетий жизнь, но никогда не уставал дарить радость детям.

Спасибо Вам за это, Владимир Яковлевич!

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