«Голубой флаг» поселка Янтарный
«Голубой флаг» поселка Янтарный

Калининградский пляж получил единственный в России «Голубой флаг»

К сожалению, Россия занимает последнее место среди 45 стран по пляжам, имеющим  престижный экологический знак «Голубой флаг».   

Лидером рейтинга в этом году стала Испания, - сразу 579 ее пляжей получили экологический «знак качества».

Международный стандарт, который присваиваться экологически чистым пляжам, обеспечивающим соблюдение всех норм безопасности и гарантирующих высокое качество воды - «Голубой флаг» был впервые разработан во Франции в 1985 году. Многие отдыхающие по всему миру руководствуются оценкой «Голубого флага» при планировании поездки.   

В 2017 году им были  отмечены 3,6 тыс. пляжей и 677 гаваней в 45 странах мира. Единственным в России пляжем, получившим в этом году флаг, - стал пляж в поселке Янтарный Калининградской области.

Глава муниципалитета Алексей Заливатский с гордостью добавляет, что такого знака отличия они удостаиваются вот уже третий год подряд. Длина пляжа в поселке Янтарный составляет чуть более 500 метров, а ширина в некоторых местах достигает 300 метров.

По словам Заливатского он влюблен в пейзажи родного края и постоянно публикует фото и видео красот не только самого поселка Янтарный, но и красивейшие виды пляжа в разное время суток на своих страничках в социальных сетях. 

«Вот уже в третий раз мы получили знак «Голубой флаг», который подразумевает под собой чистый, благоустроенный и экологичный пляж. Мы проделали много работы и не просто разовой, а ежегодной. Соответствие критериям «Голубого флага» требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.

Мы постоянно берем пробу воды, установили на пляже круглосуточные посты спасателей, раздевалки, питьевые фонтаны, душевые, лежаки, зонты, разместили стационарную детскую площадку, спортплощадку с видом на море.

Есть у нас и еще одна опция: «доступный пляж» для инвалидов, где установлен подъемник и длинной 300 метров для людей с ограниченными возможностями все благоустроено навесами, матрасами…»

Кроме того, Глава муниципалитета  сообщил, что рядом на территории поселка есть и второй пляж, который тоже достоин престижной награды.

Он также отвечает всем требованиям для отличного отдыха. Но власти не стали включать его в общий рейтинг. Пока они сосредоточились на расширении зон для кемпинга, спортивных игр и будущих чемпионатов.

Кстати, в самое ближайшее время,  26 мая в поселке Янтарный пройдет первый этап всероссийских соревнований по сапсерфингу.

Нельзя не отметить, что Куршская коса является национальным парком, и  поэтому практически все побережье Балтийского моря Калининградской области также отличается прекрасной экологией. В летние месяцы живописные песчаные берега Зеленоградска, Светлогорска, Пионерска, Отрадного и др. превращаются в великолепные пляжные курорты.  

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