Голодные сердца: Чувства, которые убивают
Голодные сердца: Чувства, которые убивают

5 апреля в российский прокат выходит нашумевший фильм-призер Венецианского кинофестиваля «Голодные сердца»

Картина «Голодные сердца» уже смогла завоевать не только восторженные отзывы зрителей, но и шесть премий на Венецианском кинофестивале, итальянский «Золотой Глобус» и еще множество других наград…   

Режиссер Саверио Костанцо, автор не менее громкой картины, снятой по роману Паоло Джордано «Одиночества больших чисел», продолжил в «Голодных сердцах» тему отчуждения и сложных взаимоотношений любви.    

Фильм рассказывает о влюбленной паре: Джуде и Мине, которую исполняют Адам Драйвер и Альба Рорвахер.  Он - американец, она – итальянка.  Случайное знакомство в общественном туалете китайского ресторана решает их судьбу и переворачивает страницы их одинокой жизни.    

Построенные, как им казалось, идеальные отношения рушатся с рождением сына. Мина убеждена, что ребенок должен быть защищен от всех внешних загрязнителей.  

Это превращается в настоящую манию, фанатичную одержимость чистотой и веганством. Джуд понимает, что это может нанести ребенку непоправимый вред, и что только он может остановить жену от последнего шага…

Напряженная психологическая драма показывает, насколько иногда родительская любовь может быть губительна. Костанцо мастерски показывает, как за внешне простым и легким сюжетом раскрывается бездна внутренних миров, которые взаимопроникают, а потом отторгаются друг от друга.

Режиссер показывает мир без внешних границ, где можно легко менять страны, города, работы… Где можно быстро влюбляться и жениться. И уже потом разгребать неожиданные последствия.

Кстати, уровень саспенса «Голодных сердец» уже сравнивают с картинами Альфреда Хичкока. Благодаря съемками камерой Go-Pro и использованием 16-миллиметровой пленки у зрителя появляется ощущение, что он смотрит пугающе правдивое реалити-шоу.

Исполнительница главной роли -  Альба Рорвахер может стать открытием для российского зрителя, который знает ее, прежде всего, по легкой роли в траги комедии «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе.

В Европе Альба - признана одной из самых сильных драматических актрис, которой прочат будущее Анны Маньяни.

На родине, в Италии, фильм уже поделил общество на две части. История оказалась слишком близкой и личной. Современное общество столкнулось с проблемой «голода» до настоящего искреннего общения, понимания, тепла и любви.

Как бороться с этим голодом, каким путем идти к насыщению этим чувством, - решается индивидуально.

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