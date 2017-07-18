Гжельский Ждун и Вишневое варенье

По словам главы Раменского района Андрея Кулакова, в рамках популяризации внутреннего туризма, они планируют реализовать несколько масштабных проектов, главным «героем» которых должен стать гжельский народный промысел. Первым шагом на пути к этой довольно амбициозной цели и стал фестиваль культуры «Берегиня Раменья».

Мероприятие состоялось 15 июля, в день, когда на Руси отмечался народный праздник, названный именем славянской богини Берегини – древней хранительницы дома.

Фестивальной площадкой была выбрана живописная поляна в сельском поселении Гжельское. Место не случайное, - с богатой историей и культурными традициями. Именно здесь распложен святой источник иконы Феодоровской Божией Матери «Кунай – колодец», к которому вот уже много лет тянуться паломники со всей России.

Известно, что главными атрибутами славянского праздника всегда была вода и русская береза. А вот официальным лицом фестиваля «Берегиня Раменья» стал в этот раз фольклорный ансамбль «Карагод».

Всего же в праздничной программе выступили 10 фольклорных коллективов и исполнителей из разных регионов России, исполняющих традиционную народную музыку: творческие коллективы из Рязани, Нижнего Новгорода, Твери, Тамбова и, конечно же, самой Гжели.

Пожалуй, самой посещаемой площадкой фестиваля стал «Вишневый цвет», где все желающие варили вишневое варенье, пекли пироги и пили ароматный чай по народным рецептам. На площадке «Славянское подворье» были представлены русские народные промыслы и ремесла, выставка старинного оружия и костюма, а также передвижная кузня.

Свои достижения в прикладном искусстве и народном промысле местные жители показывали на площадке «Звонкая сказка Гжель», а в «Городе мастеров» прошли мастер-классы по народным промыслам.

Приобщиться к гжельскому искусству и не только посмотреть выставку, но и прикупить понравившееся изделие смогли все гости фестиваля. Но особым спросом пользовался знаменитый гжельский Ждун.

«Мы постарались организовать фестиваль так, чтобы о Гжельской земле и нашем гостеприимстве говорили далеко за пределами Раменского района», - добавляет глава сельского поселения Гжельское Галина Голинкова, - «Сегодня мы уверены, что так и будет. Ведь среди почетных гостей фестиваля был поверенный по делам Посольства республики Эль-Сальвадор в Российской Федерации Юрий Павел Сантакруз и посол республики Гватемалы в Российской Федерации Гисела Аталида Годинес».

Организаторы уверены, что все, что происходило на фестивале, было интересно с точки зрения и нашей истории: истории Руси, Раменского района, Гжели… И что в дальнейшем, Фестиваль «Берегиня Раменья» станет традиционным. Планируется, что в следующем году он пройдет в сельском поселении Новохаритоновское.

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