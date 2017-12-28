«Гаражные» Инновации
«Гаражные» Инновации

Буквально на днях музей современного искусства «Гараж» запустил проект Russian Art Archive Network

Это сеть архивов российского искусства — онлайн-каталог документов, пополняющийся материалами из Архива Музея «Гараж» и партнеров проекта, собрания которых связаны с историей российского современного искусства.

Проект инициирован Музеем «Гараж» и направлен на популяризацию российского искусства послевоенного периода. Архив по истории российского современного искусства, являющийся на сегодня крупнейшим в мире собранием такого рода, был создан в стенах музея в 2012 году.

В процессе формирования этой коллекции документов стали очевидны пробелы, которые было невозможно восполнить с помощью приобретения институциональных и частных архивов, доступных в России. В результате эмиграции многих деятелей культуры из СССР исторические материалы, связанные с творчеством художников-нонконформистов, стали разобщены и разбросаны по всему миру.

И сегодня задача Музея — сделать видимыми те документальные фонды, которые в силу специфики хранения архивных и музейных коллекций находятся вне поля зрения исследователей и широкой публики. Данный проект стимулирует исследователей к освоению региональных архивов российского искусства и приглашает потенциальных партнеров среди музеев и архивов к участию в нем.

RAAN предусматривает поэтапную оцифровку фондов Архива Музея «Гараж» и архивов партнеров, а также интеграцию информации, содержащейся в базах данных партнеров проекта.  

Сам сайт будет доступен на русском и английском языках, при этом каталог архива содержит в основном русскоязычные материалы, за исключением записей о документах и прессе на иностранных языках, а также сведений о выставках и событиях, происходивших за пределами СССР и России.  

Также, в преддверии нового года Музей «Гараж» объявил победителей грантовой программы «Гараж.txt» для авторов, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке.

Данная программа -  первый в России опыт системной поддержки музеем актуальных теоретических исследований по гуманитарным вопросам. Она предусматривает финансирование исследований и возможность публикации готовых рукописей. 

В 2017 году победителями «Гараж.txt» стали куратор Алиса Савицкая и художник Артем Филатов из Нижнего Новгорода с исследованием «Краткая история нижегородского уличного искусства», а также искусствовед Ирина Горлова со сборником статей «Владимир Сальников. Возможные конфигурации искусства».

А в ближайшие месяцы российские художники Ульяна Подкорытова, Владислав Кручинский и Ольга Дерюгина будут работать над созданием объектов в редком сегодня жанре книги художника «В единственном экземпляре», получившем свое развитие в начале XX века.

В дальнейшем эти книги станут частью собрания библиотеки музея и будут доступны для посетителей и исследователей. Каждый из авторов проекта, отобранный научным отделом, обладает неповторимым почерком и представит свое собственное видение книги художника.

Библиотека Музея «Гараж» — это бесплатный общественный ресурс с коллекцией из более чем 20 000 изданий по истории и теории российского и международного современного искусства, а также с насыщенной публичной программой мероприятий.

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