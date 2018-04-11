«Гамарджоба, Айвазовский!»
«Гамарджоба, Айвазовский!»

Грузинский хор выступит на мультимедийной выставке в Artplay

26 апреля в Центре дизайна Artplay полотна Ивана Айвазовского заиграют новыми цветами под грузинское многоголосье.   

«Грузия становится модной до неприличия, а мы любим все модное и прекрасное! Мы – это ARTPLAY и Opera Yard», - говорят организаторы.

«На нашем вечернем концерте завораживающие голоса  ансамбля грузинского многоголосия можно будет услышать  в сопровождении мультимедийных полотен Ивана Айвазовского. Выступать и радовать гостей будет настоящий грузинский хор «Акапелла - Сакартвело»»

Данный вокально-инструментальный ансамбль состоит из профессиональных певцов и инструменталистов грузинского фольклорного искусства, солистов знаменитых народных хоров Грузии (таких как Государственный академический ансамбль песен и танцев «Кутаиси», «Баграти», «Имерети» и др. В его репертуаре в основном песни а-капелла разных грузинских регионов Грузии и древние церковные песнопения.

Название коллектива состоит из двух слов: а-капелла — это вокальная музыка без сопровождения инструментов — жанр, наиболее характерный для древнейшей музыкальной культуры Грузии. И - Сакартвело — исконное название страны картвелов.

В этом слове отражаются многовековая история этноса и почитание своих предков — ведь происходит оно от имени родоначальника грузин Картлоса, сына Таргамоса, внука Иафета и правнука Ноя, и означает место, где живут картвелы.  

Христианские традиции Грузии самобытны и уходят корнями в глубь веков, а церковное искусство Грузинской Церкви, в том числе певческое, в течение многих столетий развивалось, не испытывая серьезных европейских влияний, и до сих пор имеет множество различных традиций, отличных друг от друга.    

Народные песни и церковные песнопения передавались от поколения к поколению непосредственно через живую певческую традицию и сегодня грузинское многоголосие известно на весь мир.

Помимо этого, под ненавязчивый аккомпанемент шестиструнной гитары и мелодичные проигрыши альта и скрипки в концертной программе прозвучат красивейшие романсы и кинтоури - мелодичные и зажигательные грузинские песни под аккомпанемент доли и гармошки. Ну и, конечно же, никуда без виртуозной игры на саламури, пандури, бас-пандури… 

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