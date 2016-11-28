Формула Чижикова

Виктору Александровичу Чижикову – замечательному художнику-иллюстратору – уже 81 год, а энергии с лихвой хватает и на себя и на коллег по цеху с поклонниками вкупе. В чем и убедилась «Русская Планета», посетив в минувшую пятницу презентацию сборника мастера.

Эту книгу, изданную «АСТ», можно без оговорок назвать изданием уникальным. За твердым переплетом, на великолепной бумаге авторы – друзья Виктора Чижикова – собрали его «абракадабры». Так сам мастер называет свои художественные этюды, создаваемые при… расписывании пера. Знакомое дело для каждой домохозяйки – затейливые каракули в записной книжке во время долгого телефонного разговора.

фото: «Русская Планета»

Но Чижиков – не «домохозяйка», он серьезный художник, работавший в разное время с плеядой замечательных детских писателей – Михалковым, Драгунским, Заходером, Успенским. Иллюстрировал книги Корнея Чуковского, да и свои издавал – послевоенное поколение наверняка хорошо знакомо с его книгами «Про девочку Машу и куклу Наташу» и «Картинки-загадки для вас, ребятки», но и «поколение Денди» могло познакомиться с книжками «Петей и Потапом» и «Наше вам с кисточкой», изданными уже в 90-е.

А тот самый Олимпийский мишка – символ Олимпиады’80 в Москве. Мир облетели кадры со слезами на глазах спортсменов и зрителей, провожавших его в полет на закрытии Игр. И Мишка – тоже его, Виктора Чижикова – детище. Одно из любимых, в чем сам художник признавался многажды.

И уже поэтому, но, конечно, не только поэтому, «абракадабры» Чижикова – это не черновики, не наброски, а ценный культурный артефакт – в дар следующим поколениям. Тем более, что к каждому карандашному, перьевому или акварельному этюду в книге прилагается этюд литературный. Друг и большой поклонник Виктора Чижикова - детский поэт и писатель Андрей Усачёв – выбрал из коллекции иллюстратора самые интересные рисунки и предложил уже своим друзьям - талантливым современным литераторам – обогатить рисованные образы словом.

В итоге, авторы издания - Андрей Усачев, Галина Дядина, Михаил Яснов, Марина Бородицкая, Игорь Жуков, Григорий Кружков, Сергей Махотин, Марина Дружинина и Михаил Першин - снабдили картинки своими шутливыми экспромтами. Где-то наивными, где-то глубокими, где-то разухабисто веселыми, где-то пронзительно серьезными, но обязательно – прочувствованными, не для галочки, мол, «попросили – значит, надо». И эта неподдельность ощущается едва ли не физически, когда листаешь страницы книги.

фото: «Русская Планета»

Мог ли Виктор Чижиков не ответить авторам подарка взаимностью? В финале торжественной части к его столику выстроилась очередь из десятков желающих получить автограф. Каждому страждущему Виктор Александрович в автографе старался написать что-то ободряющее. Думал, подбирал слова, очередь продвигалась медленно, но не смела торопить, да и не торопилась. Когда еще доведется побыть – так близко! – наедине с легендой, с послом своего детства, где остались любимые книжки с героями – такими, какими их увидел сам Виктор Чижиков.

Интервью с героем, между тем, чем дальше, тем сильнее рисковало быть сорванным. Ведь поток желающих получить автограф не иссякал и друзья художника изрядно беспокоились – не устал ли герой торжества. Но все же!

Русская Планета: Виктор Александрович, откуда столько сил? К вам огромная очередь из желающих подписать книгу, но при это не видно и малейших признаков усталости!

Виктор Чижиков: Не знаю, честно, для меня самого это большая загадка. Могу лишь сказать, что я не могу позволить себе неуважительно относиться к своему читателю. Люди показывают мне свое уважении тем, что терпеливо ждут, когда я подпишу книжку.

Я же стараюсь каждому, кто пришел с такой просьбой написать хотя бы пару теплых слов. Наверное я был так хорошо воспитан своими родителями – вот и главный секрет того, что я «не устаю».

РП: Вы – автор того самого Олимпийского мишки – символа Игр, прошедших в Москве в 1980-м. Как оцените сегодняшнее олимпийское художественное творчество?

ВЧ: Тех моих коллег, которые сегодня рисуют и прпдлагают на суд олимпийские символы я осуждать не хочу и не берусь, но у меня есть серьезные вопросы к тем чиновникам Олимпийского комитета, которые курируют это дело.

Когда шла разработка символа Олимпиады 1980-го года на всесоюзный конкурс, в котором мог принять участие любой желающий, пришло более 40 тысяч изображений медведя. Ни один из вариантов тогда компетентную комиссию не устроил и тогда задачу доверили профессиональным художникам – на сей раз вниманию жюри было представлено уже более шестидесяти работ.

плакат XXII Олимпийских Игр в Москве, 1980г.

Представляете, какая кропотливая работа проводилась по такому, казалось бы, пустяковому поводу! Подумаешь, символ Олимпиады, когда решались организационные. вопросы и куда более сложные. А сейчас никто ничего уже давно не отбирает. Заказали, получили – и ладно! Смотришь на тигренка и зайчика – красиво нарисованы, но не трогают ни капельки. Души нет…

РП: Но как вообще можно душу передать картинке?

ВЧ: Ничего сложного, если у самого художника она есть. Сейчас изобразительные технологии, конечно, шагнули далеко вперед – не то, что было 30-40 лет тому назад. Но если мы говорим о задаче вдохнуть в создаваемый образ душу, то они скорее мешают ее решению…

РП: Какое решение готов предложить сам автор легендарного Мишки?

ВЧ: В Олимпийском комитете просто нет людей, которые знают, кому надо заказывать символику. Для них история шей графики, история мультипликации – это все пустой звук, ничто. И потому я давно выступаю за то, чтобы отдать создание такого рода символов и талисманов в ведение Министерства культуры. Потому что это именно их профиль.

Конечно, представители спорта имеют право на свое мнение, могут вносить предложения, но последнее слово в выборе должно оставаться за профессионалами. Все же талисман Олимпийских игр становится символом, визитной карточкой страны, которая их принимает у себя. И забывать об этом не следует.

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