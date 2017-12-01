Естественное Движение сердца

Издательская группа и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» присоединились к проекту Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» – «Жизнь на всю оставшуюся жизнь».

В конце ноября сеть книжных магазинов «Читай-город» эксклюзивно представило книгу одного из самых читаемых и играемых на сцене французских авторов Эрика-Эмманюэля Шмитта «Дети Ноя» с иллюстрациями Натальи Салиенко.

Половина средств, вырученных от продаж каждого экземпляра, будет перечислена издательством в Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

По словам учредителя и члена правления фонда помощи, Нюты Федермессер – «Вера» появилась в ноябре 2006 года и быстро стала центром хосписного движения в стране. На сегодняшний день – это, пожалуй, единственная в России некоммерческая организация, которая занимается поддержкой хосписов и их пациентов.

«Сегодня в Москве в паллиативной помощи нуждаются порядка 60 тысяч человек, а получают порядка 18 тысяч; в стране каждый год порядка 1,3 миллиона человек нуждаются, а получают менее 200 тысяч. И нам нужно выходить из этого уютного «малого круга», нужно говорить об этой помощи, о том, что каждый может помочь по-своему, чтобы в хосписах была жизнь - на всю оставшуюся жизнь», - комментирует она.

«Для нас очень важно, что эта книга будет продаваться по всей стране. Таким образом, как можно больше людей узнают о том, кому мы можем помочь…»

Фонд назван в честь Веры Миллионщиковой, создателя и главного врача Первого московского хосписа. Сегодня в его попечительский совет входят известные артисты, писатели, журналисты, музыканты и врачи. В том числе Алена Долецкая, Рената Литвинова и Татьяна Друбич, которые сегодня и представляли новый проект.

Сопредседатель попечительского совета Татьяна Друбич давно и активно поддерживает фонд на социальных мероприятиях, помогая привлечь к работе как можно больше внимания. Она уверена, что можно не только просить деньги на помощь подопечным, но и зарабатывать их.

Так, за несколько лет работы фонд реализовал ряд собственных проектов, которые позволили, с одной стороны, привлечь благотворительные средства для решения частных задач фонда, а с другой – постепенно возрождать культуру отношения к смерти и умиранию, привлекать внимание общества к проблемам хосписов и неизлечимо больных людей.

«Мы часто говорим, что деньги не главное… Мы стесняемся про них говорить, но, тем не менее, деньги имеют большое значение», - отмечает Друбич.

«Особенно в вопросах благотворительности. Деньги, которые придут от продажи этой книги, – для меня особые, они благородные. Они имеют свою, особую ценность. Цены вокруг нас все время меняются: на нефть, на газ, на ресурсы. А вот такая книга, изданная в поддержку пациентов хосписов, цены на самом деле не имеет»

Писатель, журналист, переводчик Алена Долецкая убеждена, что сегодня надо говорить о благотворительности громко и открыто, не стеснятся этого.

«Есть такое слово, может немного жесткое – информирование. Но нам надо, чтобы люди знали, как помогать и к кому обращаться.

Это книга о том, что может быть и по-другому, в любых обстоятельствах, даже когда все вокруг не располагает к эмпатии и сочувствию. Поэтому это книга особенно соотносится с хосписной помощью сегодня»

В конце презентации актриса, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова прочитала отрывок произведения, добавив, что лейтмотивом книги стала как раз светлая грусть. «Это одна из самых жизнеутверждающих и проникновенных повестей Шмитта, трогательная история дружбы католического священника отца Понса и бельгийского мальчика Жозефа на фоне трагедии Второй мировой войны.

История о всеобъемлющей вере, доброте и благородной самоотверженности, искренности побуждений и истинном чуде – жизни…»

Литвинова добавила, что ради того, чтобы «добыть деньги для фонда», она готова на многое. И по ее мнению, сделать книжный магазин местом благотворительности – очень важный шаг.

«Теперь каждый покупатель, читатель сможет стать активным участником благотворительной деятельности. В данном случае, деньги, полученные от реализации чудесной книги – благородные! Это книга на самом деле про смерть, но и во многом про жизнь»

«Фонд «Вера» не прошел бы такой огромный путь — от помощи одному московскому хоспису до поддержки неизлечимо больных взрослых и детей по всей стране - если бы не бескорыстная помощь попечителей, благотворителей, волонтеров», - добавляет Нюта Федермессер.

«Но есть и еще одна важная роль. Это люди, которые рассказывают своим зрителям, читателям, друзьям о том, что человеку можно помочь, даже если его нельзя вылечить. Люди, которые помогают нам рассеивать страхи и бороться с мифами. Благодаря им все больше и больше людей делают шаг к благотворительной помощи в целом и к помощи пациентам хосписов»

Сегодня такой шаг был сделан с помощью книги лауреата Гонкуровской премии, обладателя Гран-при Французской академии и других престижных наград - Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Его книги переведены на пятьдесят языков мира, так что новая книга - ожидаемая новинка на интеллектуальном рынке России.

Генеральный директор Издательской Группы «Азбука-Аттикус» Леонид Шкурович также отметил, что к выбору книги издательство отнеслось с трепетом.

«На прилавках книжных магазинов появилась книга блистательного Эрика-Эмманюэля Шмитта. Она несет широкий философский смысл, помогает обрести мудрость и терпимость в отношении к окружающим.

А замечательная художница Наталья Салиенко прекрасно справилась с задачей, создав иллюстрации, точно соответствующие духу книги»

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