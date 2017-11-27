Эксперимент в движении
Эксперимент в движении

В Москве открылась Медиалаборатория

Новая мультимедийная площадка Medialab – призвана соединять энергию молодых и талантливых художников самого широкого профиля с уже состоявшимися деятелями искусства для создания творческих коллабораций.

Так, началом проекта станет выпуск серии короткометражек, которые созданы молодыми режиссерами под руководством Федора Бондарчука, Михаила Врубеля, Ильи Стюарта и других не менее известных режиссеров и продюсеров.

Первые 5 картин уже отсняты и будут представлены в декабре вместе со стартом всероссийского сценарного конкурса «Из точки А».

Цель сценарного конкурса - отобрать еще 5 работ, чьи авторы получат не только возможность поработать под руководством легенд российского кинематографа, но и грант на реализацию задумки.

История создания Medialab тянется своими корнями из «Кинотавра». Летом на сайте Яндекс.Такси было анонсировано создание киноальманаха из пяти короткометражных фильмов. Общая задумка переросла в итоге в новый проект, который, собственно и начал свою работу с 23 ноября.

Создатели платформы комментируют, что далеко не секрет, что именно поездка в такси способна превратиться в интереснейшую историю.

Доказано это было не раз — примеры в диапазоне от «Такси» Люка Бессона до «Ночи на Земле» Джима Джармуша. Кто-то опаздывает на встречу, кто-то переживает начало долгожданного романа, кто-то — внезапно обнаруживает в разговорчивом водителе интересного собеседника. Каждая улица, двор, перекресток – видят тысячи человеческих историй. Такси стало неотъемлемой частью большого города. Огромное количество горожан проживает день, соприкасаясь с ним.

Такие вот истории, ставшие воплощением движения и человечности, и легли в основу проекта и его первой кинематографической реализации.  

 В Медиалаборатории примут участие режиссеры дебютанты, среди которых есть и известные по другим областям искусства имена. Двумя из первой пятерки режиссеров станут рэпер Дима «Хаски» Кузнецов и певица, актриса Даша Чаруша. Ну и конечно, какое такси без музыки — помимо Чаруши и Хаски, композиторами стали Никола Мельников и Лиля Даниева.

Даша Чаруша, которая в данном проекте выступила и в качестве режиссера,  отмечает, что это первый игровой короткий метр, который она создала. И сегодня это для нее бесценный опыт работы с одной из лучших команд в этой сфере, который нельзя купить ни за какие деньги.

«Это дает мне понимание, -  хочу ли я быть режиссером и, конечно, того, что все возможно. Мне кажется, что гуманизм, а также отсутствие расовых предрассудков – это те идеи, которые мы, как деятели искусства, должны максимально транслировать.

Жизнь имитирует искусство, поэтому все, что люди видят на экранах и в телевизоре, приносится в жизнь. И если мы будем говорить о любви к людям, о том, что все мы хотим счастья и взаимопонимания, о человеческих историях, то это и будет воспеваться в дальнейшем в обществе»

Режиссер - дебютант Дима Хаски отмечает, что все, что он делает, обладает высоким флером душевной болезни. И всему, что он делал до этого и будет делать дальше, свойственна именно такая тематика.

«Во время съемок мы использовали разного рода ретроспективные приемы», - рассказывает он.

«Например, снимали сцену с такси на фоне обратной проекции. Это «олдовый» ретро прием. Мы делали общие планы автомобиля, подготовив модельку такси и декорации с точной копией из промзон.

Было здорово получить для всего этого финансирование и команду профессионалов, снимающую фильм вместе со мной. Наконец я на практике попробовал то, что мне нравится в кино…»

Первые пять фильмов – лишь первый шаг в развитии Медиалаборатории. В дальнейшем здесь планируется снять экстра новеллы, с выбранными на Кинотавре 2017 года режиссерами.

Киноведы добавляют, что кто знает, может быть, именно этот проект откроет миру не только новых талантливых режиссеров, но и новых героев, которых в наше время никогда не бывает слишком много.

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