ЭкоКультурный Новый год или Трансформеры под бубен шамана…
ЭкоКультурный Новый год или Трансформеры под бубен шамана…

Новый год уже не за горами, и многие уже вовсю планируют, как будут отдыхать в праздничные дни

Тем, кто еще не определился со своими планами, Московский зоопарк предлагает отправиться в незабываемое эко - путешествие по заповедным уголкам Московской области.

К новогодним праздникам здесь разработали специальную программу зимних экокультурных туров, в рамках которых каждый желающий сможет побывать в удивительно красивых и экологически благоприятных местах и стать ближе к природе.

В программе: посещение фермерского хозяйства в Рузском районе, дегустация экологически чистых продуктов, посещение Зоопитомника Московского зоопарка, в котором обитают многие редкие виды животных.

Гости побывают в хаски - деревне «Рузская Аляска», где их ждет катание на быстроходных собачьих упряжках, увидят зодчий дом в деревне Огарково и посетят гончарную мастерскую «Павловская Слобода».

По словам организаторов новогодних эко - туров, - они созданы специально для жителей мегаполиса, которым так необходим отдых от повседневного стресса и погружение в первозданную красоту природы.

Это превосходная возможность не только отдохнуть, но и начать новый образ жизни, привить себе культуру здорового питания – а ведь именно это каждый новый год многие из нас обещают самим себе.

Также, в этом году в Московском зоопарке впервые состоится Новогодняя ярмарка. Она запланирована на 24 декабря – канун католического Рождества.

В недавно отреставрированном здании музея-особняка «Дом Клюева» в течение целого дня посетителей будет ждать насыщенная программа: всевозможные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, раскрашиванию имбирных пряников и мн. др.

Здесь же можно будет купить небольшие подарки и сувениры ручной работы, которые, без всякого сомнения, придутся всем по душе.

Новогодние и рождественские ярмарки – это чудесная традиция, которая приобрела невероятную популярность в последние годы. Дело, прежде всего, в самой атмосфере праздника, которую просто невозможно не прочувствовать на такой ярмарке.

Люди выбирают подарки своим друзьям и близким, пробуют различные вкусности, согреваются чаем и глинтвейном, а кругом смех, радость и самое настоящее праздничное настроение.

Для тех, кто решит остаться в эти предпраздничные и праздничные дни - на выбор огромная палитра разнообразных развлечений.

Так, с 27 декабря по 8 января в Москве состоится мировая премьера лицензионного новогоднего шоу «Angry Birds: спасти Новый год» по мотивам культового мультфильма «Angry Birds в кино», которое пройдет в самом большом и красивом лофте города LOFT#2.

На время новогодних каникул на его обширной территории возведут настоящий парк развлечений, с 11-ю гигантскими фигурами персонажей в пневмо костюмах, видеомэппинге-контенте от участников фестиваля «Круг Света».

3D-проекции изменят площадку до неузнаваемости, перенося посетителей в новые и новые локации, где решительный Ред, энергичный и неутомимый Чак и общительный весельчак Бомб раз за разом будут сталкиваться лицом к лицу с главным врагом птиц — Королем Свиней.

Но отважные птички не дадут испортить главный праздник страны и обязательно спасут Новый год!

Для подготовки шоу было выбрано креативное бюро Chicago Snow Wizards, которое в свое время являлось организаторами Чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне в 2016 году, 52-го Международного кинофестиваля в Чикаго, а с 2014 года ежегодно принимает участие в разработке WinterCity Festival в Торонто — крупнейшем городе Канады.

Команда бюро во главе с креативным директором Ричардом Батлером изучала мировой опыт крупнейших Парков развлечений, писала сценарий для шоу и на протяжении года прорабатывала уникальную концепцию Новогодней Деревни Angry Birds.

Еще одной, пожалуй, самой необычной научной новогодней елкой в стране имеет шанс стать Кибер-елка в Музее Восстания Машин.

Искушенную московскую публику мало чем удивишь – но, как говорят ее организаторы, Елка с Трансформерами - такого Москва еще не видела!

Неутомимые ученые Леонардо и Арчибальд не могут пройти мимо новогодних чудес. Пытаясь объяснить их научными методами, братья не замечают очевидного - главный артефакт, способный освободить Снегурочку из рук страшного приспешника Мегатрона, который находится в их собственной лаборатории.

Гостей ждут новые опыты, фокусы, танцы и песни, сражение трехметровых гигантских трансформеров с новым роботом-злодеем, затеявшим испортить Новый год не только на нашей планете, но и во всей Вселенной, ну, и, конечно же, в итоге - победа добра над злом, спасение Снегурочки и веселая дискотека с Дедом Морозом!

Кстати, в этом году Московскому Музею Восстания Машин исполнился ровно год, за это время его успели посетить несколько сотен тысяч человек.

«Мы задались целью сделать самую необычную новогоднюю елку в стране» – рассказывает основатель музея Андрей Синельников.

«Ведь Новый год - это время чудес, а в наши дни уже мало что может поразить детей. Поэтому в нашем музее собраны все их самые любимые персонажи из фильмов, комиксов и русских народных сказок. Действие будет сопровождаться научными шоу и зрелищными спецэффектами. И очень ценно, что подарки на мастер-классах дети смогут сделать себе сами, поняв, сколько труда в них каждый год вкладывает Дед Мороз!»

В основу работы музея заложен принцип Art-recycle – искусство превращать металлолом и старые предметы, подлежащие утилизации в необычные арт-объекты.

В самую волшебную ночь года ВДНХ приглашает посетителей Главного катка страны в межгалактическое путешествие для знакомства с космосом. 

Сцена новогодней программы ВДНХ будет выполнена в виде ракеты — это будет одновременно и медийное полотно с космическими спецэффектами и лазерными установками, пронизывающими космическую даль. Также со сцены прозвучит новогоднее поздравление космонавтов с МКС.

Последние 10 минут каждого часа будут отданы зрителям: в прямой трансляции на экран сцены ведущий возьмет интервью у каждого желающего. Пожелания и поздравления прозвучат на весь Главный каток страны, а значит, непременно сбудутся! 

Праздничным спектаклем «Сказки неба» откроются новогодние представления 2018 в Московском Планетарии. С помощью видеопроекции на самый большой в Европе купол гости перенесутся на крайний Север, за Полярный круг.

Здесь, в яранге живет настоящий шаман. Постукивая в свой бубен, он рассказывает внучке сказочные истории о созвездиях северного неба. То ли бубен шамана имеет волшебную силу, а, может, в канун новогодней ночи начинают случаться чудеса…

Сказка становится былью, и с небесных высот спускаются вниз ожившие созвездия. Елки в Планетарии проводятся уже третий год и являются уникальным в своем роде шоу. Игра артистов на сцене виртуозно соединяется с полнокупольной видеопроекцией – часть сказочного действия происходит прямо над головами зрителей, увлекая их в новогоднюю историю.

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