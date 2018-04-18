Эко-жизнь в пределах родного города

Мечта жить по своим правилам, в окружении единомышленников – для большинства из нас, увы, так и остается мечтой на всю жизнь.

Первыми попытались объединиться, не только духовно, но и под одной общей крышей – приверженцы здорового образа жизни, вегетарианства и экологичности в Питере.

«Как приятно встречаться с людьми, которые близки тебе по духу, которые разделяют твою точку зрения и поддерживают. И наш проект заточен именно на это»», - отмечает один из участников проекта, Майя Подлипская.

Девушка рассказывает, что впервые мысль построить семейный дом, в котором бы жили только «свои вегетарианцы», пришла им в голову 2012 году.

«Построили первый дом исключительно для себя и даже не думали, что это, в итоге, обернется большим уникальным проектом, не имеющим аналогов не только в России, но и даже в мире.

Идея разнеслась по всему городу благодаря сарафанному радио. Люди быстро прониклись этой мечтой, она оказалась близка многим семьям. Вскоре был построен второй дом. Спрос рождал предложение и мы стали разрастаться»

Комплекс строится по законам Васту и Фэн-шуй. Дома стоят строго по сторонам света, имеют форму 3х4, а вход расположен всегда на восток.

«Мы стремимся к гармонии человека с природой, поэтому для строительства мы выбирали экологичные материалы, не вырубали деревья, а пересаживали их, озеленяя придомовую территорию», - комментирует Майя.

«Это довольно непростой и дорогой инновационный процесс, - в Питере пока есть только одна машина, которая выполняет подобную операцию по пересаживанию. Но мы осознанно пошли на этот шаг и предлагаем жильцам заботиться о природе вместе с нами.

Также, мы внедряем идею раздельного сбора мусора на территории. Для его переработки организуем эко - терминалы приема отходов для переработки одежды, батареек, радиоэлектронных приборов.

Мы хотим, чтобы наше жилье отличалось экологичсностью. Чтобы вокруг был свежий воздух, а люди искренне улыбались друг другу.…

Кроме всего прочего, у нас также создана собственная уникальная инфраструктура: жильцы могут сходить на йогу, в СПА, вегетарианское кафе, которое находится буквально в двух шагах. И все это – в получасе езды от центра Санкт – Петербурга!»

По словам вегетарианки, певицы Сати Казановой, само понятие комьюнити, стоящее во главе проекта – единственно спасительное и мудрое решение в современном сосуществовании человека в социуме.

«Я в большом восхищении от такой идеи! Я, вот, например, сама прожила более 11 лет в своем доме и до сих пор не знаю, кто мои соседи. Даже с теми, кто живет со мной на одной лестничной площадке особо не знакома. Ни одного по имени не знаю. Тут вообще есть над чем задуматься»

Телеведущая, журналист и вегетарианка Ирена Понарошку признается, что проект ей кажется очень смелым, но вполне реально реализуемым.

«По данным статистики в России всего 2% вегетарианцев. И это здорово, если эти 2% объединяться и будут жить по – соседству! Мне нравится, что концепция проекта затрагивает не только проблемы питания и оздоровления, но и в целом – проблемы экологии нашей планеты.

Так, здесь не будут стоять машины во дворах, газовать прямо под окнами. Здесь работает прием раздельного мусора, который идет на переработку. Но самое главное, здесь уже открыт детский сад вегетарианский и школа вегетарианская вскоре будет. Такого пока вообще нигде нет!»

Кандидат медицинских наук, писатель и лектор по здоровому питанию и образу жизни Олег Торсунов говорит, что немаловажную роль в устройстве жизни в целом, играет выбор места, в котором мы живем.

К сожалению, в большинстве городов нет такой возможности, - заселить дом людьми, которые хотят жить без алкоголя, без сигарет и без мяса. Где будут жить люди, объединенные идеей здорового образа жизни, имеющие более высокие стандарты и принципы жизни.

Но такая тенденция уже начала культивироваться.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»