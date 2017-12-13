«Дом 19|07» в формате Дома Поливанова

Один из уникальных памятников архитектуры первой четверти XIX века, старинный особняк в самом центре столицы, был возведен в 1824 году по заказу поручика Александра Константиновича Поливанова.

Долгое время одноэтажный деревянный дом на углу Денежного и Глазовского переулков, находился в весьма удручающем состоянии. И сегодня он открывает свои двери для театралов.

С 1974 года в помещении находился Всероссийский шахматный клуб, который в 1996 году сменила Ассоциация шахматных федераций. Когда Ассоциация съехала, то здание оставили пустым – ветшать и разрушаться. На защиту дома Поливанова встали активисты движения «Москва, которой нет»

Небезразличные граждане устраивали акции у дверей особняка, требовали реставрации и в итоге, добились своего. Теперь часть здания занимает Фонд социально-правовой защиты отечественного архитектурного наследия. А в парадных залах оживает таинственная история из начала прошлого века.

По словам координатора общественного движения «Архнадзор», москвоведа Марии Подъяпольской, деревянных домов того периода сохранилось крайне мало. Так что для исследователей и ученых – это важный объект для исследования деревянного домостроения того периода.

«Предметы интерьера подбирались на начало XIX века. По рисункам восстанавливались двери, ручки, лепнина, особенно в том крыле, которое горело в 90-х»

Президент Фонда социально-правовой защиты Наталья Залюбовская добавляет, что особняк за свою двухвековую историю не раз подвергался пожарам.

И основной задачей реставраторов было сохранение не только внешнего вида дома, но и всех внутренних помещений. Так, проведение цветовой экспертизы внешних и внутренних стен дома помогло установить первоначальный вид здания и интерьера.

Кстати, по образцу разбитой двери с медной ручкой, случайно обнаруженной в подвале дома, были сделаны и все остальные. Восстановлен и уникальный рисунок паркета в гостиных комнатах.

«Дом полностью деревянный, однако, сделан «под камень», как тогда часто делали. Для более фешенебельного вида уютные деревянные особнячки обкладывали специальными досками с выемками, имитирующими камень. После революции здание долгое время оставалось жилым.

В годы Великой Отечественной войны в особняке была размещена Всесоюзная школа радистов. Сейчас же здесь проходят репетиции театрального сериала «Дом 19|07», - комментирует Наталья.

В названии спектакля заложен своеобразный шифр. Действие первого сезона театрального сериала происходит в России в 1907 году. Все показы будут начинаться в 19:07 - 19 спектаклей каждый месяц на протяжении семи месяцев.

Зрители будут переходить из зала в зал, следя за героями – игроками, возлюбленными и врагами. И Дом станет местом воспоминаний его героев, хранителем тайн.

Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве в «творческом порыве» объединит героев и зрителей. А действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетется с современностью.

Организаторы подчеркивают, что «Дом 19|07» - это именно сериал с открытым финалом. Который от серии к серии будет держать зрителя в напряжении и заставит ждать продолжения истории.

Сценарист и режиссер Агата Вавилова добавляет, что при написании сценария она вдохновилась историей о призраке Белой дамы, обитающем в этом Доме.

Во время реставрации усадьбы историю о его существовании поведали жители местных переулков. «Порой казалось, что сами стены нашептывают нам сюжет, может, так оно и было», - добавляет девушка.

Пока Дом Поливанова можно увидеть только вместе со спектаклем, но в будущем здесь планируют вести экскурсии.

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