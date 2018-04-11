Дизайн Next

Проект, который откроется на одной из главных выставочных площадок Москвы, является продолжением Первой Московской биеннале дизайна, с успехом прошедшей в апреле 2017 года.

Организаторы подчеркивают, что за последние 200 лет границы реальности вышли за те пределы, в которых человечество существовало на протяжении всей своей истории.

Качество жизни человека зависит и меняется от революционных инноваций, которые случаются все чаще и чаще. В широком смысле дизайн участвует в этих процессах как его неотъемлемая часть. На все сферы его бытования.

Молодые художники уверены, - передовые технологии способны кардинально изменить жизнь человека. И главная мысль выставки сосредотачивается как раз на трендах, способных изменить все связующие материальной деятельности человека.

Выставка продемонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне и fashion-дизайне. Свои студенческие и дипломные работы представит ведущая школа отечественного дизайна МГХПА ИМ. С.Г. Строганова, Британская высшая школа дизайна посвятит свою экспозицию трендам будущего, а Школа дизайна НИУ «Высшая школа экономики» продемонстрирует все направления обучения в данном направлении.

Школа дизайна Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ РАНХиГС продемонстрирует инновационные подходы к дизайну в контексте современной культуры и искусства.

Через проекты в области современного искусства студенты и выпускники покажут свое видение дизайна будущего.

Также, в рамках «ДИЗАЙН NEXT» будет представлена серия персональных выставок, открывающая ретроспективу произведений 20 российских дизайнеров по различным направлениям и 2-й ежегодный Фестиваль универсального дизайна, рассказывающий о новейших технологиях по устройству среды.

В экспозицию войдет фотовыставка «Одинаково разные», - о людях с инвалидностью и без; выставка лучших проектов конкурса «Универсальный дизайн», объемная интерактивная инсталляция, демонстрирующая, каким должен быть красивый и удобный дизайн предметов, зданий, улиц. Кроме того, посетители смогут собрать паззл «Универсальный город», увидеть фильмы-участники Международного кинофестиваля «Кино без барьеров», посетить лекции от именитых экспертов и принять участие в интересных мастер-классах.

Параллельно с проектом ДИЗАЙН NEXT пройдет 24-я выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT», которая уже более 20 лет является важнейшей площадкой, объединяющей разработчиков и производителей рекламной продукции, рекламные агентства и их заказчиков. Выставка представит все необходимое для продвижения компаний и брендов, для развития бизнеса и решения маркетинговых задач самого разного уровня сложности.

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