Детские чтения

К такому замечательному событию издательства подготовили подборку лучших новинок 2018 го года на любой вкус и возраст!

Серия «Земляничная фея» (издательство АСТ) предназначена на возраст 0+. В таких книжках, как «Загадки Ягодной поляны», «Приключения в Солнечном лесу», «В Стране чудес» малыши попадают в яркий мир настоящей ягодной сказки.

Загадки и секреты ожидают их буквально на каждом шагу. Например, что делать фее, если однажды утром она обнаружила, что вся земляничная поляна ушла под воду из-за сильного ливня? Где она теперь будет жить, выращивая сладкие ягоды?

Сказочные истории про земляничную фею талантливого иллюстратора и автора Штефани Дале переведены на 16 языков, их любят дети и взрослые во всем мире. А общий тираж книги уже составил более 1 миллиона экземпляров.

«Страна сказок. За гранью сказки» Криса Колфера предназначена для детей постарше, от 12+.

Преследуя Человека в маске из книги в книгу, друзья оказываются в стране Оз, Нетландии, Стране чудес и других вымышленных мирах, где им предстоит столкнуться с прославленными героями и неожиданными сюжетными поворотами.

Верные друзья — Златовласка, Джек, Красная Шапочка и Матушка Гусыня с Лестером — помогают близнецам раскрыть коварный план Человека в маске: заполучив волшебное зелье-портал, он намеревается создать целую армию литературных злодеев! Приключения близнецов Бейли продолжаются, но теперь за пределами сказочного мира!

Новинку - трилогию «Книга пыли» известного автора Филипа Пулмана миллионы фэнов вселенной «Темных начал» действительно ждали очень давно. Более 17 лет он писал предысторию своей чудесной серии под названием «Прекрасная дикарка».

Книга рассказывает о событиях, которые произошли за 10 лет до того, как началась история, описанная в первой книге серии «Темные начала» - «Северное сияние».

Еще одна полюбившаяся серия для категории читателей 12+: «Дневник слабака – 5. Неприглядная правда» Джеффа Кинни.

Грег Хэффли всегда мечтал поскорее вырасти. Но так ли это круто – взрослеть? Ходить на вечеринки, где бывают девчонки? Мириться с тем, что твое тело начинает меняться, и не в лучшую сторону? Да еще домашние взваливают на тебя кучу обязанностей. Пора взглянуть правде в глаза: в одиночку он со всем этим не справится.

В 2009 году журнал Time включил автора книги Джеффа Кинни — разработчика и дизайнера онлайн-игр, а также автора бестселлера № 1 по версии New York Times, в список 100 самых влиятельных людей мира. Джефф также является создателем проекта Poptropica.com.

Автор книжки для детей «Самый красивый» (изд- во «Самокат») Марио Рамос часто берет за основу своих уморительных книжек-картинок традиционные сказки. Красная Шапочка, три поросенка, семь гномов…

Но самый любимый его герой - это злой и страшный серый волк. Нарядившись в лучший галстук, он в самом прекрасном настроении отправляется на прогулку. Не он ли самый красивый, самый элегантный, самый неотразимый в этом лесу? Попробовали бы с ним не согласиться!

В серии книг Мир вокруг нас (изд-во «Пешком в историю») вышла необычная книга «Глаза в глаза: как животные видят мир» Стив Дженкинс, который является и автором, и иллюстратором книги, комментирует, что с самого детства мы слышим о том, что глаз - совершенный оптический прибор, созданный самой природой. Но как же природе удалось создать это совершенство? Неужели столь сложный орган сразу появился в том виде, в каком мы привыкли себе его представлять?.. И все ли животные на Земле могут похвастать таким превосходным зрением, как, скажем, канюк обыкновенный или рак-богомол (да-да, по части зрения человек вовсе не чемпион)?

Отвечая на эти и другие вопросы, Стив, с помощью иллюстраций, доносит до юного читателя множество любопытных сведений об основных этапах эволюции зрения самых разных представителей животного мира.

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