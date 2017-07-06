Детектив XVII века
Детектив XVII века

Новый шедевр Бориса Акунина — роман «Седьмица Трехглазого» — представляет издательство «АСТ».

Любителей детективов ожидает уникальная возможность совершить захватывающее путешествие в криминальный мир Москвы XVII столетия.

Жизнь 12-летнего Маркелки, отданного в обучение отцу Гервасию, проходила в ожидании Бабочки. Так ласково именуемая родная бабушка-охотница жила в глухом лесу и не боялась ни зверя, ни человека лихого. С мешком лесных даров она приходила в те минуты, когда рано оставшийся сиротой Маркел, его друг, сын обнищавшего в Смутные времена воеводы Истомка, да старец-отшельник, уже теряли надежду ее увидеть. Минуты ожидания были томительными, голодными, однако, счастливыми. Но однажды беда пришла по следам Бабочки вместе с эскадроном беспощадных польских конников.

Мог ли оставшийся совершенно один (пускай и обученный грамоте) юноша претендовать на свое место в жизни в те далекие времена, когда судьбу человека, как и сегодня, решали кумовство да щедрое подношение?

Навряд ли. И сегодня, и четыре столетия назад Первопрестольная благоволила людям «с родословной» либо от природы ушлым. Уделом тех, кто пытался пробиться «из низов», становилось в худшем случае бродяжничество, а в лучшем — не так уж сильно отличавшееся от него ярыжничество.

Как бы сложилась судьба повзрослевшего Маркела Маркелова? Знает один Бог. Но судьба-злодейка, волною пролитой крови напрочь смывшая надежду на счастливую жизнь, возвратным кровавым прибоем беззакония вознесла русского «Шерлока Холмса» в разряд людей совершенно особых. Тех, кто имел на руках грамоту для исполнения Дела Государева без чинов и зазору. Так начинался нелегкий путь Маркела Маркелова, главы Московского Сыска XVII века.

Те, кто с нетерпением ждал продолжения «фандоринского цикла», обретают нечто большее – нового героя, уверенной поступью идущего по сложному пути — из самых низов к тем высотам, на которых власть становится практически абсолютной. Возможно ли это? Да, если каждый в этом городе не без греха, а грех человеческий пред тобою, как на ладони.

Такая история.

Теги:
Места: Россия
События: культура
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