В День Ван Гога будет Йога!

«Хорошо чувствует себя тот, кто, работая целый день, довольствуется куском хлеба и еще находит в себе силы курить и пропустить стаканчик, – в таких условиях без него не обойтись; кто, несмотря ни на какие лишения, способен чувствовать, что далеко вверху над ним раскинулся бесконечный звездный простор»

Ван Гог.

Почти год прошел с нашумевшей акции «на лабутэнах» на выставке Ван Гога. И вот имя любимого художника звучит вновь! В этот день на ARTPLAY в мультимедийном зале в сопровождении картин великого голландца будет проведен трехчасовой йога-марафон.

По словам организаторов, в январе прошлого года на мультимедийной выставке «Космос. LOVE» с ошеломительным успехом прошел космический йога-марафон. В окружении мультимедийных проекций выставки участники марафона отправились в бескрайние просторы Вселенной, при этом не покидая коврика для йоги.

16 декабря этого года эксперимент будет повторен.

Гостей ждет интерактивное перемещение во французский городок Арль, где Винсент Ван Гог написал множество своих картин, и погрузиться в творчество художника в буквальном смысле. Ведь у йоги и искусства много общего – как художник, так и практикующий йогу стремятся достичь гармонии.

У Ван Гога есть цитата, которая как нельзя более отражает путь йогина: «Великие вещи совершаются соединением незначительных действий». Практикуя каждый день, мы совершенствуемся сами и делаем лучше этот мир.

Йога-марафон - это массовый спортивно-развлекательный ивент, проходящий раз в два месяца под руководством профессиональной команды сообщества YOGA_METHOD. Участники находятся в непрерывном потоке практики йоги, тогда как ведущие инструкторы сменяют друг друга, привнося свое видение построения тренировки и характерные для них элементы занятий.

Марафон проводят три инструктора: два постоянных ведущих, Михаил Павлов и Михаил Поморов, а также специально приглашенный гость, широко известный в России и мире преподаватель йоги – Анна Сологуб.

Участие в марафоне не требует специальной физической подготовки, уровень сложности выбирается самим участником. Также для более глубокого погружения в практику неотъемлемой частью йога-марафонов является музыка в живом исполнении известных диджеев и музыкантов.

Целью мероприятия является популяризация йоги и распространение идеи здорового образа жизни. Марафон «Йога под Ван Гога» пройдет при поддержке блога «Жизнь в стиле йоги»

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