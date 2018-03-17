Демоны Михаила Врубеля

Михаил Врубель, родившийся 17 марта 1856 года, в год первого издания лермонтовского «Демона», о карьере художника стал задумываться достаточно поздно. Большое влияние в выборе профессии на него оказало увлечение философией Канта, открытое через интерпретатора Фишера.

Как пишут биографы Врубеля, немецкий философ снабдил «молодого человека ясной долгосрочной программой», в 24 года Врубель поступил в Академию Художеств, причем совсем не за тем, чтобы «сделаться мастером живописи или даже большим мастером. Он, разумеется, намеревался стать гением».

Учителем Врубеля стал Павел Чистяков, который по окончании обучения рекомендовал ученика для росписи Кирилловской церкви в Киеве. Реставрация храма, пережившего монгольское нашествие, было делом государственной важности. Самым известной фреской, написанной художником в Кирилловском храме, стало «Сошествие Святого Духа на апостолов».

Примечательно, что в Киеве состоялось знакомство Врубеля с Лермонтовым, и вскоре после встречи художник засядет за свою самую знаменитую работу - «Демона», впрочем, первый вариант картины Врубель уничтожит, но вскоре вновь вернется к этой теме.

Врубеля выберут вместе с другими художниками иллюстратором юбилейного двухтомника Лермонтова, а его демона назовут архетипическим падшим ангелом, соединяющим мужское и женское начало. Параллельно с работой над иллюстрацией лермонтовской поэмы художник писал отдельное полотно «Демон сидящий».

Биографы любят проводить параллели, кто-то отметит, что «Демона сидящего» Врубель начал писать в тот год, когда Ницше помутился рассудком.

История Фауста для Ницше, писавшего о сверхчеловеке, и Врубеле, увлекшегося рисованием падшего ангела, мечтавшего вознести престол свой выше звезд Божиих, оказалась реальностью. Сделка с падшим ангелом даровала им необычные творческие силы и славу, но расплата за такой союз оказалась неизбежной. Оба окончили свои дни в душевной болезни.

Другие исследователи творчества Врубеля не склонны проводить подобные параллели, и заявляют, что демоны Врубеля «не из области мистики, эзотерики и всяческой чертовщины попроще. Они – древнегреческого происхождения». Подобного демона (даймона) имел Сократ, и даймон является управителем судьбы человека.

Но в то же время, образ библейского денницы, изгнанника рая, попавший в поэмы Гётэ, Байрона и Мильтона не может быть полностью вынесен за скобки.

Последняя работа Врубеля «Демон поверженный» была завершена, когда художник находился в стадии обострении болезни, он воображал себя то Христом, то Пушкиным, то российским самодержцем. Безусловно, как талантливый художник, Михаил Врубель жил своим творчеством, вживался в образы персонажей, по многу часов не отрываясь, писал картины (композицию «Орфей в аду», состоявшую из 100 фигур он создал за одну ночь) что не могла не отразиться на его личности и здоровье. Гениальный художник скончался 14 апреля 1910 года, в возрасте 54 лет.

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