Даниил Гранин. Искатель и солдат.

Прочитав скорбную весть о смерти легендарного прозаика и публициста, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Гранила, я тщетно попытался вспомнить имя хотя бы одного писателя, который, перешагнув 90-летний рубеж, не только активно работал, но и участвовал в общественной жизни. Не смог!

Крепость и сила духа покидают нас на излете жизни. Этот прискорбный «медицинский факт» опроверг Даниил Гранин, которому Небесами было отпущено 98 лет. Для каждого из ценителей творчества выдающегося мастера Даниил Гранин остается человеком, который свою жизнь посвятил поиску истины. Находя ее, Даниил Александрович щедро делился отнюдь не в популярных сегодня ток-шоу, являющихся трибуной ущербных. А по старинке – со страниц своих произведений. В советское время именно Гранин не побоялся рассказать о судьбах ученых, имена которых находились под запретом.

Один из его ярчайших романов назывался – «Искатели». Написанный в совсем еще не «оттепельное» время, он повествовал об отчаянной попытке талантливого советского исследователя превозмочь бюрократическую волокиту, состоявшую из нескончаемой череды препон и угроз. Пройдя через войну, Даниил Гранин остался настоящим солдатом (хотя и был офицером, командовавшим целой ротой тяжелых танков) и в советское, и в постсоветское время.

Переизданная в 2013 году «Блокадная книга», написанная в творческом тандеме с Алесем Адамовичем, содержала документальные факты. Автор раскрыл, что в конце 1941 года, когда смерть одна за другой уносила жизни голодных, на одной из улиц Ленинграда бесперебойно работала кондитерская фабрика, исправно снабжавшая «нужных стране людей» ромовыми бабами, конфетами и пирожными.

Книга была подвергнута остракизму со стороны одного из высокопоставленных чиновников и «ученых», словно сошедших со страниц романа «Искатели». Но… значимо ли это было для писателя-фронтовика, давно занявшие те творческие и «стратегические» высоты, которые станут доступны кому-то другому еще очень не скоро? Ответ очевиден даже самому чиновнику, шаблонно утверждающему сегодня, что со смертью писателя ушла целая эпоха.

Да Бог с ними, с чиновниками, которые приходят и уходят. Гранин остается с нами. И поэтому сейчас особенно остро хочется перелистывать «Иду на грозу» и «Эту странную жизнь». Какова же была последняя встреча автора с читателем? Одно из его произведений совсем недавно — буквально весной этого года! — было опубликовано в «Редакции Елены Шубиной».

«В Питере жить!» — именно так, жизнеутверждающе-бодро называется сборник интереснейших работ различных авторов, в числе которых был и ленинградец Даниил Александрович Гранин. Листая страницы его рассказа, ты погружаешься в удивительный мир Пантелеймоновской улицы Северной Столицы, где прошло детство автора.

Улыбчивые ленинградцы. Такие разные! В галошах, валенках и ботах. Керосиновые лавки, шарманщики, Торгсин, ленинградский почтальон, в толстой сумке на ремне у которого в те времена были одни лишь добрые вести. И, конечно же, примус – тлеющий огоньком доброты и надежды символ уюта 20-30-х годов.

Будет ли постскриптум? «Редакция Елены Шубиной» предоставляет читателям такую удивительную возможность. В конце июля (а может, в начале августа) здесь выходит двухтомное собрание сочинений Даниила Гранина, одобренное лично автором. Мы сможем перечитать дополненные его рукою произведения, которые в каждом из твоих возрастов-эшелонов читаются по-новому. Только вот… правда в них не изменяется «в угоду веяниям». Она одна.

И Даниил Гранин тоже был один.

Далее в рубрике