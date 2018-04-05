CIFRA: Путешествие во времени

4-й фестиваль венгерского кино CIFRA отправляет своих зрителей в пять путешествий на машине времени: в 1849, 1945, 1954, 1957 и 1977 годы.

Каждое – уникально, каждое – захватывает дух и запоминается надолго.

В этот раз в роли туроператоров выступают современные режиссеры экстра-класса, которые позаботились о том, чтобы приключений и удивительных историй для своих путешественников хватило с достатком.

В жанрах недостатка нет: «Кинчем – мое сокровище» – авантюрная и немного водевильная любовная история из дворянской жизни, «1945» – величественная трагедия, «Монстр из Мартфю» – леденящий кровь триллер, «Аврора Бореалис: Северное сияние» – эмоциональная и полная зловещих семейных тайн мелодрама.

Особый драматизм всем фильмам придает исторический бэкграунд: острое чувство непреходящей связи времен – в крови у каждого венгерского кинематографиста.

Почетный гость фестиваля - автор фильма «Аврора Бореалис: Северное сияние», 86-летний классик европейского кино Марта Месарош привезла на фестиваль легендарную психологическую драму «Их двое», - единственный фильм, где вместе сыграли одна из самых потрясающих любовных пар ХХ века - Владимир Высоцкий и Марина Влади.

По ее словам, она рада вновь показать российскому зрителю отреставрированную версию этого шедевра интимного лирического кино – и представить коллекцию новых фильмов, увлеченно перелистывающих страницы минувших эпох.

Так, ее семейно-историческая драма со скелетами в шкафах, началась в далеком 1954-м, когда юная героиня Мария вместе с любовью всей своей жизни, репрессированным после воцарения коммунизма дворянином Акошем, пыталась сбежать в еще занятую советскими войсками Австрию…

Фильм, поставленный уверенной режиссерской рукой, полон эротизма и страсти, лишен компромиссов, об изуверских испытаниях, придуманных безжалостным ХХ веком, вспоминает зло, без всякого стариковского умиления.

Мастер крепкого и умного жанрового кино Арпад Шопшич сделал один из самых суровых и мрачных триллеров наших дней. Брутальность «Монстра из Мартфю» заставила киноманов сравнить его с лучшими южнокорейскими образцами, испытывающими зрительскую нервную систему на прочность.

Но у Шопшитша – собственные источники зловещего вдохновения: исторические потрясения пытавшейся изжить тоталитаризм страны. Его леденящий кровь триллер, жесткий ретро-триллер о секс-маньяке основанный на реальных событиях, отсылает нас 1957 год.

В небольшом индустриальном городе Мартфю изнасилована и зверски убита девушка. Ее ухажер Акош Рети сознается в преступлении на почве страсти; смертный приговор в последний момент заменяется пожизненным заключением – которое для Рети хуже смерти.

Проходит семь лет, монстр гниет в тюремном аду, однако чудовищные преступления начинают происходить вновь, и уж Рети к ним точно не причастен…

Все фильмы демонстрируются на венгерском языке с русскими субтитрами.

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