Чувство родного города или по местам съемок советских бестселлеров

Мой город. Так может сказать почти каждый человек, живущий на планете. У некоторых людей таких городов может быть несколько. Тех мест, где они провели короткий, а может продолжительный промежуток своей жизни.

У комедийного актера, режиссера и участника команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде таким местом является город Мечта и город Легенда – Баку.

Бахрам уверен, что в мире существует множество прекрасных городов, но не каждый из них обладает душой. В этом смысле ему повезло, ведь душа его родного города, словно драгоценная жемчужина, заключена в Старом городе – Ичеришехер.

Сегодня это место носит гордое наименование историко - архитектурного заповедника, а с 2008 г. входит в список всемирного наследия Юнеско. Ичеришехер воспевали художники и поэты, композиторы и писатели и, конечно же, кинематографисты.

Не многие знают, но именно на улочках Старого города снимались такие известнейшие советские кинохиты как «Человек – амфибия» и «Бриллиантовая рука». Сегодня любой «крепостной», а так в шутку именуют себя жители Старого города, живущие в Крепости - покажет заблудившемуся туристу, где расположена улочка, на которой споткнулись Юрий Никулин и Андрей Миронов, воскликнув «Черт побери!»

Кстати, первый фильм снимали здесь еще сто лет назад – в 1916 году. Именно с тех пор Ичеришехер стал любимой съемочной площадкой для многих талантливых и именитых режиссеров.

«Я часто встречаю здесь российских граждан, - улыбается Багирзаде, - А меня сразу узнают как того самого «парня из Баку» и просят показать, где, например, стояла «девушка легкого поведения» из фильма «Бриллиантовая рука», которая пыталась увести главного героя Семена Горбункова или же откуда прыгал в воду Ихтиандр в фильме «Человек-амфибия». А ведь таких фильмов насчитывается здесь 138!

Я уже много лет предлагаю выпустить карту-путеводитель по легендарным кинолентам, которые здесь были отсняты. Помимо этого, можно было бы в знаковых местах сделать небольшие дощечки с отметками, к примеру, «что вот здесь, в 1968 году работал Леонид Гайдай»…

Побеседуйте с местными жителями старшего поколения, и они расскажут вам о «похождениях» актера Коренева, который в своем фильме спасался от преследователей, ловко перепрыгивая с крыши на крышу. По здешним узким улочкам шествовали когда-то Дон Кихот и Санчо Панса, Белохвостикова и Костолевский снимались здесь в «Тегеран 43», а потом в лирической кинокомедии «Законный брак»…

Бахрам добавляет, что в Ичеришехер каждый дом - крепость, каждый камень - путеводитель по прошлому, а каждый житель - наследник древних фамилий, традиций и легенд.

«Особая атмосфера создавалась его жителями столетиями, и мне захотелось передать ее через страницы своих книг. Я собрал рассказы нескольких известных жителей Старого города и представил их современным читателям. Так появилась книга «Ичери Шехер: Здесь каждый дом – крепость!», полная личных воспоминаний и поразительных, трогательных, невероятных, трагических, нежных и радостных сюжетов. А ведь воспоминания – это единственный рай, из которого нас не могут изгнать…»

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