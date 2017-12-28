Чувство родного города или по местам съемок советских бестселлеров
Чувство родного города или по местам съемок советских бестселлеров

Ичеришехер - излюбленный город советских кинематографистов

Мой город. Так может сказать почти каждый человек, живущий на планете. У некоторых людей таких городов может быть несколько. Тех мест, где они провели короткий, а может продолжительный промежуток своей жизни.

У комедийного актера, режиссера и участника команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде таким местом является город Мечта и город Легенда – Баку.

Бахрам уверен, что в мире существует множество прекрасных городов, но не каждый из них обладает душой. В этом смысле ему повезло, ведь душа его родного города, словно драгоценная жемчужина, заключена в Старом городе – Ичеришехер.  

Сегодня это место носит гордое наименование историко - архитектурного заповедника, а с 2008 г. входит в список всемирного наследия Юнеско. Ичеришехер воспевали художники и поэты, композиторы и писатели и, конечно же, кинематографисты.

Не многие знают, но именно на улочках Старого города снимались такие известнейшие советские кинохиты как «Человек – амфибия» и «Бриллиантовая рука». Сегодня любой «крепостной», а так в шутку именуют себя жители Старого города, живущие в Крепости - покажет заблудившемуся туристу, где расположена улочка, на которой споткнулись Юрий Никулин и Андрей Миронов, воскликнув «Черт побери!»

Кстати, первый фильм снимали здесь еще сто лет назад – в 1916 году. Именно с тех пор Ичеришехер стал любимой съемочной площадкой для многих талантливых и именитых режиссеров.

«Я часто встречаю здесь российских граждан, - улыбается Багирзаде, - А меня сразу узнают как того самого «парня из Баку» и просят показать, где, например, стояла «девушка легкого поведения» из фильма «Бриллиантовая рука», которая пыталась увести главного героя Семена Горбункова или же откуда прыгал в воду Ихтиандр в фильме «Человек-амфибия». А ведь таких фильмов насчитывается здесь 138!

Я уже много лет предлагаю выпустить карту-путеводитель по легендарным кинолентам, которые здесь были отсняты. Помимо этого, можно было бы в знаковых местах сделать небольшие дощечки с отметками, к примеру, «что вот здесь, в 1968 году работал Леонид Гайдай»…

Побеседуйте с местными жителями старшего поколения, и они расскажут вам о «похождениях» актера Коренева, который в своем фильме спасался от преследователей, ловко перепрыгивая с крыши на крышу. По здешним узким улочкам шествовали когда-то Дон Кихот и Санчо Панса, Белохвостикова и Костолевский снимались здесь в «Тегеран 43», а потом в лирической кинокомедии «Законный брак»…

Бахрам добавляет, что в Ичеришехер каждый дом - крепость, каждый камень - путеводитель по прошлому, а каждый житель - наследник древних фамилий, традиций и легенд.

«Особая атмосфера создавалась его жителями столетиями, и мне захотелось передать ее через страницы своих книг. Я собрал рассказы нескольких известных жителей Старого города и представил их современным читателям. Так появилась книга «Ичери Шехер: Здесь каждый дом – крепость!», полная личных воспоминаний и поразительных, трогательных, невероятных, трагических, нежных и радостных сюжетов. А ведь воспоминания – это единственный рай, из которого нас не могут изгнать…»

Теги:
События: культура
«Гаражные» Инновации Далее в рубрике «Гаражные» ИнновацииБуквально на днях музей современного искусства «Гараж» запустил проект Russian Art Archive Network

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО