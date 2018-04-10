Чувственные книги о любви

Современная американская писательница, сентиментальные романы которой приобрели огромную популярность и завоевали не одно женское сердце Сара Джио предлагает читателям очередную новинку - «Утреннее сияние»

Печальные события в жизни Ады Санторини вынуждают ее уехать на другой конец страны и поселиться в очаровательном плавучем домике на Лодочной улице.

Жизнь на озере кажется настоящим приключением, а соседи становятся близкими друзьями. Но однажды Ада находит на чердаке сундук, в котором покоятся свадебное платье, записная книжка и несколько фотографий. Ада рассказывает о своей находке соседу Алексу, и он ее предупреждает: вероятно, сундук принадлежал девушке по имени Пенни, которая когда-то жила в доме Ады.

Но Пенни пропала много лет назад, и старожилы Лодочной улицы не любят вспоминать эту историю. Однако вещи многое могут рассказать о своем хозяине. Изучив «сокровища», которые остались от Пенни, Ада понимает, что за ее исчезновением кроется нечто особенное…

Книги Джио вышли более чем в 27 странах мира, включая Италию, Францию, Бразилию, Россию, Китай. В Турции, Норвегии, Польше и России они стали бестселлерами.

Один из самых известных и читаемых французских писателей современности Тьерри Коэн преподносит своим читателям подарок в виде книги «Если однажды жизнь отнимет тебя у меня...»

Захватывающие романтические, с оттенком мистики произведения Коэн всегда рассказывают о переломных моментах в жизни героев, о глубоких страстях, которые кипят в человеческом сердце, истинных ценностях и, конечно - о судьбе, с которой человеку порой приходится вступать в поединок.

Известность пришла к нему с выходом первого романа «Я выбираю жизнь», награжденного Гран-при Жана д’Ормессона в 2007 году и переведенного на двадцать языков.

Клара и Габриэль не должны были быть вместе: сын богатых родителей, наследник успешного семейного бизнеса, и простая танцовщица — что у них могло быть общего?

Кажется, весь мир против них: родители и друзья Габриэля считают их отношения не более чем интрижкой, да и сама Клара временами сомневается, что у Габриэля хватит мужества пойти наперекор воле отца и матери.

Иногда для того, чтобы понять, что важно, а что второстепенно, нужно потрясение. Таким потрясением в жизни Габриэля и Клары стала автокатастрофа.

Судьба дала им шанс: либо все исправить, либо все потерять. У Габриэля есть всего восемь дней, чуть больше недели. И за это время ему надо сделать то, на что у многих уходят десятилетия. Но у Габриэля есть преимущество — он правда очень любит Клару…

Основательница женской Ассоциации писателей-фантастов, американская писательница Кэрри Лонсдейл считает, что жизнь должна быть захватывающей, с неожиданными поворотами и событиями, поэтому героев своих книг она любит помещать в неожиданные сценарии и необычные условия.

В ее новом любовном романе «Лазурь на его пальцах» – разбитые сердца, надежды на чудо и вера в прекрасное будущее…

В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны. Казалось, боль от потери жениха никогда не унять, но по прошествии двух лет она встретилась с талантливым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и дружба позволили ей заново ощутить вкус жизни.

Но в деле о смерти Джеймса по-прежнему много белых пятен. Его семья что-то скрывает, и Эйми не может отделаться от мысли, что Джеймс жив. Но главным потрясением оказывается пришедшая из Мексики открытка. На ней — картина художника по имени Карлос.

Эйми не может отвести взгляд. Джеймс был художником. И она уверена на тысячу процентов, что это его произведение. Все вокруг твердят, что она сошла с ума, ее жених мертв, и только Ян Коллинз готов ей поверить. Эйми знает, он ее любит. Но… Джеймс. Джеймс — это лучшее, что с ней было.

Оставив карьеру и деловой мир, Карен Уайт смогла осуществить свою мечту и стать писателем. Свою первую книгу - «В тени луны» она опубликовала в августе 2000 года и с тех пор не перестает радовать своих читателей душещипательными историями о несчастной любви…

После десяти лет отсутствия Вивьен Уокер возвращается в город детства из солнечной Калифорнии и селится в уютной усадьбе у реки. У нее за плечами болезненный разрыв с мужем, и она надеется, что родные места помогут ей пережить потерю.

Но первые дни приносят лишь разочарование — в доме пусто, ее бабушка умерла, все вокруг совершенно изменилось, и даже старый кипарис, в тени которого Вивьен в юности «слушала песню болот», загублен безжалостным торнадо.

Стихийное бедствие наталкивает Вивьен на воспоминания о другом происшествии — в 1929 году ее прабабушка, жена часовщика, пропала во время Большого наводнения. Эта история овеяна тайной, и Вивьен решает занять себя небольшим расследованием, чтобы развлечься. Но стоило ей сделать неосторожный шаг, и загадка приняла весьма необычный оборот…

Молодая и очень яркая звезда WattPad из Шотландии, настоящий феномен в литературном мире Эстель Маскейм сразу завоевала миллионы читательских сердец по всему миру, - права на ее произведения проданы в 17 стран. Ее дебютная книга вышла когда Эстель было всего 17 лет, а в 2016 году она получила награду «Best Young Adult Novel». В это раз она выпустила в свет книгу под названием «Я говорил, что люблю тебя?»

Как быть, если ты постоянно оказываешься рядом с человеком, в котором ненавидишь до дрожи в коленях абсолютно все: его скверный характер, дерзкие манеры, слишком яркие зеленые глаза?

Как быть, если через какое-то время ты начинаешь чувствовать к нему притяжение? Как быть, если понимаешь: это чувство запретное и вам никогда не быть вместе? И что победит — любовь или правила?

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