Чума в Ленинграде!

Примерно за полтора часа до начала пресс-показа нового детища киностудии «Ленфильм» (военного детектива режиссера Александра Касаткина «Три дня до весны») в фойе Дома актера прильнули к прозрачным дверям бабушки и дедушки с живыми и умными лицами созерцателей любого бесплатного кино. К самому началу показа подтянулись студенты профильных специальностей.

Представлял картину и ту часть команды, которая сумела доехать из Питера до Москвы, сценарист и режиссер Виктор Мережко. Моложавый и подтянутый в преддверии 80-летнего юбилея он живо поинтересовался у зрителей, как они сумели прорваться через перекрытые для репетиции парада ко Дню Победы улицы? А затем честно сознался в том, что добрался в Дом кино на метро, встретив по дороге двух знакомых женщин, наперебой приглашавших его домой. «Не поехал», — сокрушенно вздохнул-сыронизировал мэтр, и, плавно переходя к повестке дня, расписался в любви к Петербургу, сказав, что предпочитает снимать свои фильмы именно там, хотя и живет в Москве.

Не стал мастер скрывать и причины своей нехитрой творческой стратегии: «Артисты в Питере дешевле, пусть простят меня москвичи. А вообще в Ленинграде живут великие люди, хотя и гастарбайтеров тоже много. Но где их сейчас нет?». Уже уходя со сцены, Виктор Иванович вдруг радостно вспомнил о том, как накануне презентации включил телевизор и с удовольствием посмотрел на то, как главный редактор издания «Politrussia» Руслан Осташко дал в морду польскому русофобу Томашу Мацейчуку в программе у Норкина. «Я бы тоже дал», - мечтательно произнес Мережко. Зал взорвался одобрительными аплодисментами.

Исполнитель главной мужской роли Кирилл Плетнев в Москву приехать не смог: востребованность, съемки. Евгений Сидихин, выразительно играющий в последнее время молчаливых до немоты генералов, тоже не явился. А вот у актрисы Елены Лотовой, исполнившей роль Ольги Марицкой — мужественного врача-инфекциониста с нетипичной для девушек 40-х любвеобильностью, поучаствовать в презентации картины получилось. Взяв слово, Елена на два шага вперед вышла из строя, в котором помимо нее стояли директор картины, девушка-скрипт, а также актер Владислав Абашин. Ему досталась «партия антагониста» — злого энкавэдешника Холина. Лаконично сообщив, что фильм снят с любовью к участникам Великой Отечественной войны, Елена Лотова вернулась в строй.

После торжественной преамбулы свет в зале погас и… всё завертелось. В экспозиции картины, имевшей рабочие названия «БлокАда» и «Ленинградский вальс», но стартующей в прокате 4 мая под более романтичным названием «Три дня до весны», прибывший в северную столицу офицер госбезопасности Андреев (Кирилл Плетнев) воочию наблюдает картины надвигающейся социальной катастрофы. Воссозданные в картине ужасы голодной зимы 1942 года потрясают воображение даже тех зрителей, которые хорошо знакомы с историей блокадного Ленинграда. Не удерживаются от преступления даже те, кто призван стоять на страже правопорядка. Судьба сводит Андреева и Марицкую в тот миг, когда придя к одному из своих пациентов, молодая врач обнаруживает его бездыханное тело. Светлое чувство, согласно замыслу сценаристов, (творческий тандем Аркадия Высоцкого и Александра Бородянского) начинает зарождаться между героями картины на фоне заботы об останках умершего, в квартиру которого могут нагрянуть мародеры.

Так уж сложилось, что правдивые показания Марицкой помогают Андрееву изобличить работников милиции, преступивших от голода и безысходности грани закона. Но осознание того, что, дав экспертное заключение, она ставит под угрозу их ни в чем не повинные семьи, удручает молодого врача. Она решается на отчаянный поступок: явиться в НКВД и сообщить, что более углубленное исследование подтверждает невиновность задержанных.

Так Ольга Марицкая попадает в поле зрения чекиста Холина, устанавливающего «несоветское» происхождение девушки и подводящего ее под трибунал. Марицкой грозит «вышка», но — вот, новый поворот! — обнаружение в Ленинграде трупов с признаками чумы позволяет Андрееву, начинающему испытывать к Ольге ответные чувства, отсрочить ее арест на 72 часа. Их двое – Ольга Марицкая, уникальный специалист, расправа над которой отложена на 3 дня. И Андреев, человек, потерявший на этой войне всех и… просто не имеющий права утратить обретаемую любовь.

Стоит ли смотреть кино? Безусловно! И в первую очередь тем, кто ждет от современных кинематографистов нового «откровения о войне». Тем, кто любит смотреть фильмы, в которых кинематографисты учат нас на примерах великих предков патриотично умирать за Родину. И в особенности тем, кто фанатеет от очередного патриотично-постановочного мордобоя на ТВ. Если надо – умрем. Если надо – набьем. В подтверждение искренности своих намерений сообщаю, что 18 октября 2016 года в Череповецком военкомате по адресу регистрации прошел военную комиссию. Категория допуска «А». Готов к отправке на фронт.

Тем же, кто хотел бы за Родину жить, стоит подождать кинокартины, повествующей об актуальных проблемах нашей с Вами современности. Порассуждать о таких проблемах великолепно получалось во времена пресловутой советской цензуры у всё того же Виктора Ивановича Мережко в его сценариях к совсем непафосным и до сегодняшнего дня не устаревшим фильмам «Полеты во сне и наяву» или «Родня».

Но с отображением современной российской реальности и ее резидентов у нас — увы и ах! — сплошной дефицит. На экране либо отзвучавшая 72 года назад война, либо «глянцевая», «невсамделишняя» и «сериальная» Россия, жить в которой мечтает каждый. Но не у всех получается.

Честно говорить со зрителем о дне сегодняшнем и учить его не умирать за Родину, а жить за нее, на поверку, оказывается значительно сложнее.

И от этого становится грустно.

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