Читать или слушать?

Сервисы Kantar TNS и ЛитРес изучили предпочтения россиян относительно новых форматов книг и пришли к выводу, что аудио и электронные книги – выбор тех, кто читает не реже одного раза в неделю.

Сегодня преимущества таких форматов уже высоко оценили читатели во всем мире. Прежде всего, читать и слушать такие книги можно в любое время в любом месте, да и стоят такие книги, как правило, дешевле традиционных бумажных.

По предоставленным сервисами данным, в 2017 году было продано на 72% больше книг в электронном формате, чем годом ранее. Растет популярность и аудиокниг, - установлено, что 35% активных читателей бумажных книг также слушают аудиокниги и читают электронные книги.

По данным сервиса «ЛитРес: Слушай!», 2/3 пользователей слушают аудикниги каждый день. Причем, самыми активными слушателями оказались женщины – почти 52% и мужчины в возрасте 35-44 лет - 48%. Эта категория граждан готова тратить на приобретение аудиоверсий книг около 300-500 рублей в месяц.

По мнению 67% опрошенных Kantar TNS, самый удобный ресурс для приобретения лицензионных аудио и электронных книг в рунете. А вот места для чтения оказались весьма разнообразны: не только дома и на работе, но и во время пробежки и даже посещения бассейна.

Практически половина людей - 49% - слушают аудиокниги в автомобиле.

Самыми популярными жанрами оказались аудиокниги в жанре нон-фикшн – работы в области популярной психологии, бизнеса, саморазвития. Среди читателей электронных книг востребованными являются детективы, фантастика и современная проза.

По словам генерального директора группы компаний «ЛитРес» Сергея Анурьева электронные и аудиокниги сегодня в тренде во всем мире, ведь эти форматы как нельзя лучше соответствуют ритму жизни современного человека.

«Новые форматы стали точкой роста книжного рынка и мы инвестируем значительные ресурсы в развитие этого направления», - отметил он.

«Сегодня наш ассортимент сайта насчитывает более 875 000 электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 32 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется более 4000 новых книг»

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