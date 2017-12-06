«Чего хочет Джульетта»

Джульетте уже 40, а ее главным жизненным девизом все еще остается фраза «Я девочка и не хочу ничего решать»

Легкая французская комедия режиссера Эрика Лавэна о трудностях жизненного выбора «Чего хочет Джульетта», - вполне подходит для предновогоднего просмотра.

Сценарий, окажись он на «российской почве», вполне мог вырасти в трагикомедию или даже скорее, трагедию. Любовь и неверность, обман в лучших чувствах и перечеркнутая на корню вера в светлое будущее…

Девушка «немного под 40», Джульетта все время сталкивается с одной и той же проблемой: она катастрофически нерешительна. Без участия отца и друзей она не в состоянии выбрать ни какое платье ей надеть, ни что заказать в ресторане, ни куда пойти вечером. Близкие люди как могут помогают ей в этих нелегких решениях и каждый новый раз делают все возможное для того, чтобы Джульетта была счастливой.

Но когда на ее пути, одновременно появляются сразу два претендента на ее сердце Пол и Этьен, она впервые решает сделать самостоятельный выбор. Получится ли у главной героини стать совершенно другой и занять позицию взрослой женщины? Ее романтическим интересом стали абсолютно разные, но при этом одинаково обаятельные мужчины и от данного выбора зависит уже не только ее, но и их дальнейшая судьба.

Джульетта, как может, пытается изменить восприятие и понимание своего мира, но это ей удается с трудом.

Режиссер фильма признается, что во время работы над сценарием случайно наткнулся на исследования американских ученых, которые утверждают, что ежедневно человеку приходится принимать около 35 тысяч решений.

Эта цифра может показаться нереальной, однако мы, оказывается, каждый день прокручиваем в голове около 200 рецептов приема пищи. Принятие конкретного решения зависит от наших привычек, характера и многого другого.

«Конечно, большинство решений мы принимаем автоматически, сами того не замечая, но есть и такие, которые очень тяжело принять самостоятельно. Некоторые люди просто не могут самостоятельно принять решение — например, наша героиня», — прокомментировал режиссер.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»