Частицы души и детских воспоминаний
Частицы души и детских воспоминаний

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет первая в истории выставка экзотических масок «Частицы»

С 23 февраля по 18 марта в рамках крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима. В поисках Золотого города» и самой масштабной в стране зимней выставки тюльпанов «Репетиция весны», в «Аптекарском огороде»  откроется необычная выставка.

Создатель коллекции масок — молодой московский художник Дмитрий Шабалин, работающий на стыке моды и современного искусства.

Ранее – редактор моды журналов Numero и Interview, он с головой погрузился в искусство в 2015 году и за короткое время стал регулярным участником выставок авангардного искусства в Москве, Берлине и Париже.

В этот раз посетители сада увидят поразительные, роскошные, эксцентричные и эпатажные  маски из самых разнообразных материалов прямо посреди бананов, пальм, хищных растений, лиан, ананасов, орхидей и скульптур майя.

«Мои маски — это паззлы из самых разных материалов, из частиц — частиц меня», - признается Дмитрий. «Моя попытка дать каждому ненужному предмету вторую жизнь и просто эксперимент в стиле recycle.

Каждая маска — это новый персонаж со своим настроением: есть боги, войны, принцы, животные, пришельцы, жрецы.…  

Всех их я придумываю в своей голове из снов и детских воспоминаний.

В детстве моими любимыми героями были персонажи из видеоигры «Mortal Kombat», Человек-паук и другие супергерои — все они носили маски. Также меня всегда вдохновляли загадочные истории о создании пирамид в Египте и Мексике, истории о жрецах, мумиях и другие тайны.

Прошлой весной о неошаманистских кислотных масках Шабалина, ставших арт-объектом Биен-нале Reveations, говорил весь Париж. Тогда, о 23 -летнем художнике заговорили, как о борце со  стереотипами, который не боится и, главное, умеет произвести настоящий творческий фурор.

«Я учился в МГУ на факультете журналистики и в ИПСИ, потом работал редактором моды в глянце, а четыре года назад начал делать маски», - рассказывает о себе Дмитрий.

«Свою первую маску я увидел во сне в 2013 году. Сегодня я использую разные материалы – от перьев и бусин до игрушечных машинок.  Для меня вдохновение – это музыка, Bjork и Dead Can Dance, деревня Никола-Ленивец в Калужской области и Париж, конечно.

Я люблю повторять фразу из фильма «Алиса в Стране чудес» Тима Бертона – «Безумцы всех умнее». Да, я «безумец». Буду искать, ночами не спать, чтобы родить идею, не могу представить себе утро, когда проснусь и скажу: «Наконец я добился всего, можно ничего не делать.

А еще я мечтаю о путешествиях во времени»

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