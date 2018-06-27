Бразильцы готовы поделиться своим счастьем

Главная идея компании — «показать счастливое отношение бразильцев к жизни и рассказать об уникальных впечатлениях, которые туристы получат во время посещения страны».

«В Бразилии много прекрасных мест, которые просто обязательно надо посмотреть в этой жизни!», — уверяет президент совета по туризму Бразилии (Embratur) Тете Безерра. «Недаром, что мировые туристические путеводители ставят Бразилию на первое место по природному потенциалу и на восьмое в мире, — по культурному»

Госпожа Безерра отмечает, что Россия на сегодняшний день является важнейшим стратегическим рынком для Бразилии и обладает огромным потенциалом для развития туристического сотрудничества:

«Я очень рада быть сегодня здесь, в период мундиаля. Кому как не нам понимать всю ответственность страны-организатора, принимающую важнейшие мировые чемпионаты. Мы уже «пережили» и Чемпионат мира по футболу, и Олимпийские игры, так что вполне понимаем, с какими трудностями вам приходится сталкиваться.

В тоже время мы прекрасно видим, что это наилучшее время, чтобы заявить о себе и начать маркетинговую кампанию по продвижению. Сегодня, запуская «Счастье от природы» мы хотим не только продемонстрировать гостеприимство бразильцев российским туристам, но и привлечь внимание потенциальных деловых партнёров.

В прошлом году мы открыли в Москве офис по туризму Бразилии, провели более 180 деловых встреч, выставок и конференций. В эти дни по Москве ездит автобус с рекламой Бразилии, на улицах Москвы появилось более 100 рекламных плакатов, мы ведём большую работу в онлайне, в соцсетях. В целом, мы надеемся, что охват нашей аудитории приблизится к 19 миллионов человек».

Сегодня, интерес к России со стороны бразильцев особенно высок. Так, согласно докладу FIFA, бразильцами были куплены более 72 500 билетов. И в целом, эта страна заняла третье место в мировом рейтинге, после россиян (871 797 билетов), и американцев (88 825 билетов). И это, по мнению Министерства по туризму Бразилии отличный повод, чтобы пригласить россиян к себе.

«Для того чтобы проиллюстрировать позитивное отношение бразильцев к туризму мы хотим показать самую большую туристическую достопримечательность страны: людей и их образ жизни.

Гостеприимство — вот наша главная национальная черта. Бренд Бразилии», — говорит министр туризма Бразилии Винисиус Луммерц.

По данным статистики, наибольший приток российских туристов в Бразилию пришёлся на Рио-де-Жанейро. Также полярностью пользуются Фос-ду-Игуасу, Сан-Паулу, Армаса-дус-Бузиос и Бразилиа. В основном страну посещают молодые самостоятельные путешественники в возрасте 25-31 лет. (35,8%), причём среди них больше мужчин (61,9%), чем женщин.

«Настоящая туристическая Бразилия — это огромный мир», — продолжает министр. «Это более семи тысяч километров роскошных пляжей и 13 объектов исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. Это 72 национальных парка и настоящий гастрономический рай»

Рассказывая о планах страны по сотрудничеству с Россией, посол подчеркивает, что он лично уверен в потенциале российского рынка: «В прошлом году у нас побывало более 6 миллионов туристов о всего мира и сегодня именно для России задумана и реализуется рекламная кампания по привлечению туристов. Так, к 2020 году мы надеемся принять 12 миллионов гостей»

Винисиус Луммерц вспоминает, что впервые приехал в Россию ещё студентом, в далёком 1984 году. Именно тогда в Бразилии сменился правящий режим, и жизнь пошла по новому руслу.

С тех пор, многое поменялось. Бразилия открытая и радушная страна, которая готова принимать туристов и делиться с ними своим счастьем!

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