Борис Галкин: Я аутсайдер нашего кинематографа

Впервые фестиваль «Голоса истории» прошёл в Вологде в 1991 году. И, по словам организаторов, стал первым российским фестивалем-смотром профессиональных театров в историко-архитектурной среде.

Всего в рамках показов на территории уникального ансамбля Вологодского кремля выступило более 80 профессиональных театров из 25 регионов России и других стран. И на сегодняшний день этот международный проект можно по праву назвать одной из визитных карточек Вологодчины.

Заслуженный артист Российской Федерации, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер Борис Галкин, исполняющий одну из главных ролей спектакля, открывающего фестиваль, признаётся, что сегодня ему трудно объективно говорить про наше кино и театральную жизнь.

В данный период времени он в основном снимается в малобюджетных, «редко талантливых и чаще всего телевизионных сериалах». И сегодня он безмерно благодарен судьбе за то, что она свела его с вологодским краем, где переплелись судьбы великих русских людей.

«Здесь, на Вологодчине жил Батюшков, Шаламов, Рубцов, Астафьев.… Вспоминая строки произведений, я получаю истинное наслаждение от русского языка. Напитываюсь ими. Эта удивительная природа талантливых русских людей, живущих на холодном севере, но с горячими сердцами в любви к истинному живому слову»

Галкин отмечает, что именно Вологда хранит свою традицию, культуру нашей родины. Поэтому он так рад приехать сюда и привести «Веселого солдата» — чрезвычайно трудного для инсценировки.

«Когда мне в Московском Губернском театре предложили сыграть роль Виктора Астафьева — писателя, который жил в Вологде, я был счастлив. Я знал его при жизни, слышал его слово. Все его произведения написаны с беспощадной правдой. Он так жил. Он так думал. Даже в обычной жизни он никогда не произносил речи «ради красного словца».

Его походка, жесты, сдержанность. Они были до такой степени достойны, что публика замирала, когда он появлялся перед ней. Я очень хорошо помню, как впервые увидел Виктора Петровича. У него есть пьеса «Черемуха», и мне посчастливилось быть на её премьере. К сожалению, тема крестьянской жизни, которую так полно затронул Астафьев, не была до конца раскрыта режиссёром. Но полный зал принял её более чем хорошо. Артистам бурно зааплодировали и вдруг всё затихло. По проходу шёл Астафьев. Зал на минуту замер, а затем буквально взорвался овациями. Я был поражён, какую силу имеет этот тихий человек, который не произнёс ни слова, но уже убедил всех в своей правде. И это был финал под общий знаменатель.

И этот спектакль, созданный по его произведению, — возвышает наше сердце над трагедией войны. Астафьев сострадает за каждого убитого воина, каждого гражданина. Скорбит искренне и всем душой. Об этом спектакль. Этим отрывается фестиваль «Голоса истории» и для меня лично это очень почётно».

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