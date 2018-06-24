Борис Галкин: Я аутсайдер нашего кинематографа

С 19-27 июня в Вологодской области проходит XIV Международный театральный фестиваль «Голоса истории». Особым гостем фестиваля стал Московский Губернский театр, который представил вологодским зрителям спектакль «Веселый солдат» по одноименной повести Виктора Астафьева
Впервые фестиваль «Голоса истории» прошёл в Вологде в 1991 году. И, по словам организаторов, стал первым российским фестивалем-смотром профессиональных театров в историко-архитектурной среде.
Всего в рамках показов на территории уникального ансамбля Вологодского кремля выступило более 80 профессиональных театров из 25 регионов России и других стран. И на сегодняшний день этот международный проект можно по праву назвать одной из визитных карточек Вологодчины.
Заслуженный артист Российской Федерации, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер Борис Галкин, исполняющий одну из главных ролей спектакля, открывающего фестиваль, признаётся, что сегодня ему трудно объективно говорить про наше кино и театральную жизнь.
В данный период времени он в основном снимается в малобюджетных, «редко талантливых и чаще всего телевизионных сериалах». И сегодня он безмерно благодарен судьбе за то, что она свела его с вологодским краем, где переплелись судьбы великих русских людей.
«Здесь, на Вологодчине жил Батюшков, Шаламов, Рубцов, Астафьев.… Вспоминая строки произведений, я получаю истинное наслаждение от русского языка. Напитываюсь ими. Эта удивительная природа талантливых русских людей, живущих на холодном севере, но с горячими сердцами в любви к истинному живому слову»
Галкин отмечает, что именно Вологда хранит свою традицию, культуру нашей родины. Поэтому он так рад приехать сюда и привести «Веселого солдата» — чрезвычайно трудного для инсценировки.
«Когда мне в Московском Губернском театре предложили сыграть роль Виктора Астафьева — писателя, который жил в Вологде, я был счастлив. Я знал его при жизни, слышал его слово. Все его произведения написаны с беспощадной правдой. Он так жил. Он так думал. Даже в обычной жизни он никогда не произносил речи «ради красного словца».
Его походка, жесты, сдержанность. Они были до такой степени достойны, что публика замирала, когда он появлялся перед ней. Я очень хорошо помню, как впервые увидел Виктора Петровича. У него есть пьеса «Черемуха», и мне посчастливилось быть на её премьере. К сожалению, тема крестьянской жизни, которую так полно затронул Астафьев, не была до конца раскрыта режиссёром. Но полный зал принял её более чем хорошо. Артистам бурно зааплодировали и вдруг всё затихло. По проходу шёл Астафьев. Зал на минуту замер, а затем буквально взорвался овациями. Я был поражён, какую силу имеет этот тихий человек, который не произнёс ни слова, но уже убедил всех в своей правде. И это был финал под общий знаменатель.
И этот спектакль, созданный по его произведению, — возвышает наше сердце над трагедией войны. Астафьев сострадает за каждого убитого воина, каждого гражданина. Скорбит искренне и всем душой. Об этом спектакль. Этим отрывается фестиваль «Голоса истории» и для меня лично это очень почётно».Далее в рубрике Ивановы гуляния23 июня в странах Европы отмечают Иванов день Читайте в рубрике «Культура» Какую пенсию получит Собянин?Достигший 60-летнего рубежа градоначальник Москвы не имеет собственного автомобиля, видит Россию унитарным государством и не любит вмешательства в частную жизнь
Комментарии