Борьба за Триумфальную
Борьба за Триумфальную

Журналист Сергей Аксенов написал книгу о протестах в нулевых годах

Год подходит к концу, однако книжный рынок продолжает выдавать литературные и политические сенсации. Известно, что в декабре выходят самые ожидаемые книги последних месяцев -  «Монголия» Эдуарда Лимонова и «Мой друг Карлоса Шакал» Игоря Молотова. А буквально на днях свет увидела книга публициста и политика Сергея Аксенова «Борьба за Триумфальную: Стратегия-31 день за днем»

«То, что  конфликт на Триумфальной попадет в конце концов в школьные учебники и народные анекдоты, сомнений не вызывает», - однажды отметил Лимонов. И как в воду глядел.

Политический протест с санкции властей — нонсенс. Конституция России гарантирует гражданам право на мирные собрания и шествия. Вот почему Эдуард Лимонов предложил в свое время гражданский, надпартийный проект, известный как «Стратегия-31». Опираясь на основной закон, участникам движения удалось создать в двух шагах от Кремля — на Триvмфальной площади — плацдарм для борьбы за свободу собраний.

Впрочем, события описываемые в книге, касаются не только непосредственно борьбы за свободу собраний в рамках Стратегии-31, но и в целом политической борьбы того периода, включая события на Манежной и «болотное» противостояние во время парламентских и президентских выборов. Как мы помним победу у Лимонова и Аксенова тогда украли политические проходимцы, умело скооперировавшиеся с властью.

Кроме того, к записям периода 2009-2014 годов автор  добавил взгляд из сегодняшнего дня. Последнее очень важно, так как с тех пор сменилась политическая эпоха. Донбасс и «Крымнаш» на время затмили внутрироссийские проблемы. В общем, Сергей Аксенов собрал под одной обложкой летопись Стратегии-31 и метко обозначил маячки, изменившие всю политическую жизнь нынешней России. Это учебник для каждого, кто занимается или планирует заняться политикой. Или просто вкусное чтиво о политической борьбе и интригах.

Другой занимательной стороной книги стали детали, известные лишь непосредственным участникам данных  событий, что делает книгу по-настоящему живой и увлекательной.

«Издание маркировано значком 18+. Оно и понятно, умолчать о том, как однажды я послал на (нецензурная брань – прим. редакции) правозащитника Валерия Борщева, было невозможно», - так комментирует свою книгу Сергей Аксенов.

Кстати и личность самого автора не может не заинтересовать:

Сергей Аксенов участвовал вместе с Эдуардом Лимоновым в подготовке мятежа в Северном Казахстане в 2001-м, отбывал свой срок за несостоявшуюся «войнуху», был преемником Лимонова по партии.

В 2017 году, вместе с 30-ю писателями подписал обращение в ЕСПЧ с требованием освободить Ильича Рамиреса Санчеса по прозвищу Карлос «Шакал».

Сергей крепкий публицист, тексты которого - чрезвычайное удовольствие с привкусом железа. Кстати с его статьями вы можете ознакомиться на сайте Русская планета.

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