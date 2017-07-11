Белые на белом

2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, которые являются одной из самых эффективных форм деятельности по сохранению исчезающих видов растений и животных на территории РФ. Стоит напомнить, что Россия насчитывает около 12 тысяч таких территорий, представленных уникальными заповедниками, заказниками и национальными парками.

Известный итальянский путешественник, натуралист, фотограф и лауреат многих национальных, международных конкурсов Фабрицио Молья в Москве впервые. Но не в России. Как ни парадоксально, но он посетил такие укромные и заповедные места, в которых бывал очень редкий россиянин: Камчатка, Курилы, Петропавловск.… С восторгом открыв для себя и навсегда полюбив эти удивительные заповедные места, Фабрицио включил их виды в свою книгу «Whitelife», а также в одноименную выставку «Белые на белом», которые представил в Дарвиновском музее.

Его работы в России еще никогда прежде не выставлялись, но некоторые фотографии более чем узнаваемы. Особенно, его знаменитый бурый медведь за трапезой. Фабрицио комментирует, что эта работа - одна из его визитных карточек, с которой он выигрывал многочисленные конкурсы и фестивали. Фабрицио признается, что снимки живой природы стали для него гораздо большим, чем просто фотографиями. Это скорее откровенный разговор с природой, где главные персонажи - животные превратились в слова и символы, с помощью которых он передает людям послание о хрупкости мира.

Молья относится к тем избранным людям, которые способны разглядеть и прочувствовать то, что скрывается внутри дикой природы и увидеть истинную душу ее обитателей. Чуткий глаз фотохудожника метко подмечает «бытовые сценки» из их обыденной жизни. А это и драмы, и семейные идиллии, и характерные портреты. Вот полярная сова снова вылетела на охоту, а это смешные пингвины, погруженные в зимние забавы, вот лебеди на воде нежно прикоснулись друг к другу клювами, а вот меряются силами белые медведи…

Разнообразие сюжетов потребовало от автора использования специальных фотографических методов – съемки широкоугольным объективом с длинной выдержкой, при помощи пульта дистанционного управления, ночной скоростной съемки…

Фотограф рассказывает, что родом он из Турина, что на севере Италии. Именно там, 53 года назад, он увидел места, способные вдохновить настоящего художника. Буквально с самого детства он интересовался природой, животными, рождающейся и увядающей натурой.

– Думаю, что изначальное зерно в этом углубленном изучении природы зародил мой дед, который, так уж распорядилась судьба, провел большую часть своей жизни в Бразилии, в амазонских лесах. Когда я был ребенком, он постоянно рассказывал мне захватывающие истории об экзотических животных, делился своим уникальным опытом, воспоминаниями, чем развил мой немалый романтический интерес к путешествиям и дальним странам.

Когда мне исполнилось 14 лет, я увлекся фотографией и тут же совместил две моих страсти: любовь к животным и фотографию. Спустя много лет это и стало моей профессией. Мои родители, далекие от искусства, всегда хотели, чтобы я занимался более серьезным делом, наукой.

В угоду им, я пошел на политический факультет, стал изучать, как они и хотели, более основательные и «нужные обществу», вещи. Стал заниматься семейным бизнесом в сфере информационных технологий, затем и вовсе взял в свои руки бразды правления. Но… Меня постоянно завораживали путешествия, в которые я время от времени отправлялся с фотоаппаратом. Америка, Европа, Азия, Африка… мир так прекрасен! Но две страны произвели на меня буквально неизгладимое впечатление: это Россия – Камчатка и Канада.

Именно там я нашел совершенно дикие, нетронутые цивилизацией, места. Я видел медведей на расстоянии вытянутой руки, я наблюдал за удивительными животными в первозданной среде их обитания! От этого поверьте, испытываешь сильные эмоции! В итоге¸ такие творческие командировки стали все больше «перевешивать» в свою сторону и я, в итоге, предпочитаю называть себя путешественником и фотографом, чем предпринимателем.

Сделав такой выбор, я понял, что теперь, почти каждый день у меня происходят открытия и откровения. Я не делаю случайных фотографий – к любому удачному кадру я иду целенаправленными неспешными шагами, изучая животное, его привычки, поведение. Это может быть очень редкое животное, на грани вымирания и тогда я делаю все возможное, чтобы забить в «набат» - показать уникальную красоту, которую мы можем так легко потерять. Стараюсь, через мои фотографии, искусство что-то сделать от себя в защиту животных.…

Например, я смог запечатлеть редчайшего волка, который водится в лесах под Турином. Во всей Италии их осталось от силы 900 экземпляров. Но, несмотря на этот факт, в обществе велась активная дискуссия: отстреливать ли их на охоте или охранять, - в итоге, я надеюсь во многом благодаря моим фотографиям, - победил здравый смысл.

На вопрос, помнит ли он свою первую выставку, Фабрицио смеется.

– Это была выставка одной, но очень гордой фотографии в Милане. И я даже не помню, что на ней было изображено. Сегодня – их тысячи. Но есть любимые, которые, вошли в мою книгу. Мне нравится снимать силуэты, вот, например, эта молодая ушастая сова - она отчаянно звала родителей, чтобы ее покормили. Или вот одна из самых, пожалуй, романтичных в моей коллекции - богомол на закате.

Из последних можно выделить снимок ястреба. Фото было сделано всего неделю назад - птица взяла привычку купаться в луже, рядом с моим домом, вот и «докупалась» до фотопортрета. Порой у меня получаются весьма жестокие сцены – это все же природа. Кровавые. Но, как говорится, между стервятниками порой такое случается. А вот эту птичку я искал 10(!) лет. У меня даже потом спрашивали: Да что ты так радуешься какой-то малюсенькой птичке? Им, конечно, было не понять… Усатая синица. Очень редкая. Именно она доставила мне много радости.

Сегодня, своей философией и необычным подходом к фотосьемке итальянец с огромным удовольствием делится с множеством учеников и последователей, коих за долгие годы практики набралось огромное количество, в том числе и в России. Его семинары и мастер-классы собирают полные залы вдохновленных его творчеством фотографов, каждый из которых заново открывает себя, свое понимание природы и отношение к ней. Фабрицио часто говорит, что чем больше он отдает, тем больше получает взамен.

- Для меня очень важно войти в контакт, как со своим зрителем, так и объектом сьемки. Мне всегда интересно, как отреагируют люди на мои работы? И это очень волнительный момент, как некий итог моей проделанной работы.

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