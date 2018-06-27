Бали и не только

В посольстве Республики Индонезия в РФ и Министерстве по туризму этой же республики уверены, что площадка соберёт не менее 120 тысяч человек.

На презентации фестиваля, который в этом году планируется провести на территории столичного парка «Красная Пресня», было отмечено, что в Москву приедет рекордное количество гостей из Индонезии. Так, среди тысячи представителей различных индонезийских регионов и провинций, ожидаются и высокие гости: губернаторы и главы городов и крупных районов страны.

Кроме этого, 2 августа, перед открытием основной площадки, в здании Всемирного Торгового Центра, расположенного рядом с парком «Красная Пресня», состоится Второй Российско-Индонезийский бизнес-форум.

Его торжественное открытие пройдёт с участием министра туризма Республики Индонезия, министра-координатора по вопросам развития человеческого потенциала и культуры Республики Индонезия Пуана Махарани, а также министра промышленности Республики Индонезия.

Организаторы ставят главной целью международного фестиваля, развитие туристических и культурных связей между нашими государствами. Чтобы россияне, у которых пока на слуху одно лишь Бали, узнали и о других, не менее интересных и живописных регионах страны.

По данным статистики, более 80% всех российских прибытий в Индонезию, приходится как раз на Бали. Популярность острова, в принципе, понятна. Среднегодовая температура здесь составляет 26-28 градусов Цельсия, а температура воды редко опускается ниже 25 градусов. Недаром именно Бали, по местным поверьям, был выбран индуистскими богами как самое «райское место в Индийском океане». Но оказывается, потенциал Индонезии намного шире, а мест, вполне соответствующих климату Бали, –много.

По словам министра туризма Республики Арифа Яхья два года подряд фестиваль становился настоящим праздником-открытием для всех посетителей и участников. В этом году он будет значительно расширен за счет новой площадки.

«В течение трёх дней на главной сцене будут разворачиваться красочные шоу с национальными танцами и музыкой. Лучшие индонезийские артисты из разных провинций страны будут развлекать гостей с утра до вечера.

На территории расположатся зоны йоги, боевых искусств, массажа, традиционного рисования, росписи батика и многого другого. А в специально отведённом шатре на берегу реки будут проводиться уже ставившие очень популярными, свадебные церемонии. Кстати, желающие пары записываются и начинают готовиться к таким церемониям заранее», — комментирует Ариф Яхья.

«Молодых» оденут в традиционные индонезийские одежды, сделают соответствующий макияж в балийском стиле, всё будет очень красиво и аутентично. Бракосочетание не закрепляет отношения молодожёнов юридически, зато такие моменты очень волнительны и незабываемы»

Яхья добавил, что прошлые два фестиваля посетило более 160 тыс. человек. В этом году они ожидает рекорд: не менее 120 тыс. гостей.

Индонезия — страна с потрясающе красивой природой, разнообразной культурой и яркими традициями, — так что здесь есть что посмотреть и есть что показать. Потенциал развития торговых и туристических отношений между Россией и Индонезией очень велик, а интерес огромен.

В прошлом году за 12 месяцев страну посетили 110 529 российских туристов, это на 37,28% больше, чем в 2016-м. Во многом, — считает министр, — этот скачок произошёл как раз благодаря прошедшим в Москве фестивалям.

Этим летом в павильоне Министерства по Туризму Республики Индонезия любой желающий сможет получить исчерпывающую информацию по самым интересным туристическим направлениям 2018 года, подчерпнуть знания по новым провинциям, например: Суматре, Сулавеси, Вакатоби, Манадо, Ампате, Раджи, Ломбоке…

А затем, вооружившись новыми знаниями, поучаствовать в суперквесте на знание культуры и географии Индонезии. Это, кстати, станет и одной из главных интриг мероприятия. Те гости, которые смогут справиться с заданиями пройти квест до логического конца, получат счастливую возможность выиграть ценные призы, в том числе 100 ваучеров на проживание в лучших отелях Индонезии!

Организаторы добавляют, что культурная программа фестиваля будет более чем разнообразна и многогранна: москвичи и гости столицы смогут увидеть настоящие произведения искусства — артефакты истории. Из Индонезии привезут деревянные скульптуры, уникальную керамику, старинные музыкальные инструменты, которые до этого ни разу не были представлены широкой публике.

Большое внимание будет уделено «Морской зоне». По водным каналам парка будут курсировать парусники, гости смогут принять участие в захватывающей регате на радиоуправляемых мини-яхтах, а также пройти экспресс-курс обучения азам управления парусной лодкой.

Не секрет, что для российских туристов, посещающих Индонезию, ключевыми факторами являются как раз море и пляжный отдых. В этом смысле, эта страна, имеющая в своем распоряжении более чем 13 000 островов, как ни одна другая в мире готова предложить самые интересные и захватывающие возможности.

Приедут на фестиваль и модные дизайнеры, среди которых обещает быть и звезда fashion-индустрии Джакарты — Ферри Сунарто. В 2016 году, на первом московском фестивале он представил россиянам свое модное шоу «Заколдованный Бали», которое вызвало настоящий аншлаг.

В этом он привозит в Москву свою новую коллекцию «Посвящение», состоящую из 24 женских и 8 мужских образов. Дизайнер уверен, что основанная на натуральных индонезийских принтах и тканях, коллекция станет востребованной у самых изысканных модниц нашей страны.

Также все гости фестиваля смогут посетить индонезийский маркет, приобрести аутентичные товары, продукты и сувениры, привезенные с разных уголков страны и даже погадать «на день грядущий» по древним индонезийским традициям.

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