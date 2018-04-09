АРТ-Инновации

Государственная премия «Инновация», учрежденная в 2005 году будет вручена видным деятелям культуры в тринадцатый раз.

Проект проводится Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Экспозицию, которая в этом году разместиться в Российской государственной библиотеке, откроет лауреат премии «Инновация-2017» куратор Александр Буренков.

В 2017-м он представил сравнительно небольшой проект «Плановое устаревание». Необычное место локации выставки, выбранное автором – действующий фитнесс клуб, предполагало размышление на тему влияния технологий на формирование идентичности и восприятия собственного тела и его взаимодействие с физическим и виртуальным миром у современного человека.

В этом году выставка поднимает вопрос о возможностях и формах цифрового архивирования выставочных и образовательных проектов.

По словам организаторов, Российская государственная библиотека является наиболее подходящей площадкой для создания диалога об архивировании идей, художественных проектов и знаний.

Аккумулируя массив мирового знания на 367 языках мира на всех типах носителей – от рукописей и изобразительного материала до цифровых книг и электронных географических карт, РГБ на сегодня - одна из величайших мировых библиотек.

В фондах библиотеки комплектуются специализированные собрания рукописей, редких книг, карт, нот, звукозаписей, диссертаций, газет, изобразительного материала и других видов документов на всех видах носителей. Это и огромная цифровая библиотека, а также сеть виртуальных читальных залов в нескольких странах мира.

Надо отметить, что информация о проектах номинантов будет доступна максимально широкой аудитории, - большая часть выставки будет представлена на специально созданном сайте.

Буренков комментирует, что большей частью «сбежав» из реальности в «облако», выставка неминуемо поднимет вопрос о том, где заканчивается художественная работа и начинается ее документация, и каким образом проект может продолжать свою жизнь после своего завершения – онлайн и офлайн.

«В мире, пронизанном онлайн - сетями, коммуникациями и визуальными блогами, документация художественных работ приобретает другую степень видимости и узнаваемости, распространяясь по новым для себя каналам дистрибуции. Максимальная мобильность и репродуцируемость являются неотъемлемыми условиями существования искусства сегодня», - добавляет Александр.

Отмечается, что всего в оргкомитет премии было подано 375 заявок из более чем 50 городов Российской Федерации.

По результатам заседания двух экспертных советов премии было отобрано по пять проектов в каждой из конкурсных номинаций: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года: теория и история современного искусства».

Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре Наций.

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