21 апреля Рим отпразднует свой День рождения
Фото: lifeglob

Фото: lifeglob

День рождения Рима — отличный повод окунуться в атмосферу древней цивилизации, наследницей которой стала вся Европа

В честь 2771 дня рождения Рима в субботу, 21 апреля, вход во все римские коммунальные музеи будет бесплатным.

Легенда гласит, что именно в этот день 753 года Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города...

Ежегодно, 21 апреля Рим переносится в далекое прошлое. Открываются старинные городские ворота, начинается праздничное костюмированное шествие, а в Колизее и на площадях разыгрываются настоящие гладиаторские бои. Парк Боргезе наполняется людьми и лошадьми, готовыми к историческому параду, а заканчивается вечер яркими фейерверками.

Праздник традиционно начинается с выбора «Богини Рима», олицетворяющей красоту и лучшие качества здешних женщин. Кстати, конкурсантками могут быть жительницы не только столицы, но и всех стран, некогда входивших в Римскую империю.

Победительнице предстоит все дни праздника играть роль весталки — жрицы священного огня.  Некогда этот огонь воплощал саму богиню Весту, -ее неугасаемая жизнь означала бессмертие всего Государства.

Особенный восторг вызывают бои гладиаторов на арене Большого цирка.  Исторические клубы ролевых игр и исторического фехтования готовятся к своему бенефису целый год.  Все события сопровождаются традиционной римской музыкой и итальянской кухней.   

В рамках презентации главного события 2018 года в Москву прилетела делегация из Рима.

Советник по вопросам экономического развития туризма и труда в Риме Адриано Мелони отметил, что рост туристов, посещающих Рим, растет год от года. Так, по сравнению с предыдущим годом их число превысило 270 000 человек, а количество ночей, проведенных в римских гостиницах, составило 773 833, что на 2.18% превысило показатели 2016 года.

«Мы рады, что Россия продолжает оставаться одной из стран - лидеров по количеству посещений. 

Весна в столице – это, на мой взгляд, лучшее время, чтобы приехать в Рим», - отмечает он. «Вечный город привлекает не только богатейшей историей. Италия - страна мягкого средиземноморского климата и погодные условия  позволяют окунуться в лето уже в апреле, когда начинается весенний отдых»

Представитель  департамента Мария Кристина Селлони  также добавила, что по ее мнению, посмотреть Рим за один - два дня просто невозможно.  

«В последнее время в мире появилось такое понятие, как «торопливый» туризм.

Приезжая буквально на один день, туристы трусцой пробегают по всем главным, обозначенным в путеводителе достопримечательностям, совершенно не проникаясь всей красотой увиденного.

Это торопливый, и на мой взгляд, совершенно бесполезный туризм исключительно для фото: «Я здесь был». Этим особенно грешат китайские туристы, которых увеличилось в нашем городе на 4.38%.

Мы же хотим воспитать в туристе уважение к богатству прошлых веков,  уважение к территории, на которой он находится. 

Ведь только через умение увидеть прекрасное  будет облагораживаться душа, только через красоту мы научимся понимать и принимать этот мир.

Сегодня мы хотим объединить наши города искусств, чтобы люди смогли постепенно, путешествуя из города в город, любоваться архитектурой, живописью и всем прекрасным, что может окружить их в Италии…»  

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