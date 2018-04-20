21 апреля Рим отпразднует свой День рождения

День рождения Рима — отличный повод окунуться в атмосферу древней цивилизации, наследницей которой стала вся Европа
В честь 2771 дня рождения Рима в субботу, 21 апреля, вход во все римские коммунальные музеи будет бесплатным.
Легенда гласит, что именно в этот день 753 года Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города...
Ежегодно, 21 апреля Рим переносится в далекое прошлое. Открываются старинные городские ворота, начинается праздничное костюмированное шествие, а в Колизее и на площадях разыгрываются настоящие гладиаторские бои. Парк Боргезе наполняется людьми и лошадьми, готовыми к историческому параду, а заканчивается вечер яркими фейерверками.
Праздник традиционно начинается с выбора «Богини Рима», олицетворяющей красоту и лучшие качества здешних женщин. Кстати, конкурсантками могут быть жительницы не только столицы, но и всех стран, некогда входивших в Римскую империю.
Победительнице предстоит все дни праздника играть роль весталки — жрицы священного огня. Некогда этот огонь воплощал саму богиню Весту, -ее неугасаемая жизнь означала бессмертие всего Государства.
Особенный восторг вызывают бои гладиаторов на арене Большого цирка. Исторические клубы ролевых игр и исторического фехтования готовятся к своему бенефису целый год. Все события сопровождаются традиционной римской музыкой и итальянской кухней.
В рамках презентации главного события 2018 года в Москву прилетела делегация из Рима.
Советник по вопросам экономического развития туризма и труда в Риме Адриано Мелони отметил, что рост туристов, посещающих Рим, растет год от года. Так, по сравнению с предыдущим годом их число превысило 270 000 человек, а количество ночей, проведенных в римских гостиницах, составило 773 833, что на 2.18% превысило показатели 2016 года.
«Мы рады, что Россия продолжает оставаться одной из стран - лидеров по количеству посещений.
Весна в столице – это, на мой взгляд, лучшее время, чтобы приехать в Рим», - отмечает он. «Вечный город привлекает не только богатейшей историей. Италия - страна мягкого средиземноморского климата и погодные условия позволяют окунуться в лето уже в апреле, когда начинается весенний отдых»
Представитель департамента Мария Кристина Селлони также добавила, что по ее мнению, посмотреть Рим за один - два дня просто невозможно.
«В последнее время в мире появилось такое понятие, как «торопливый» туризм.
Приезжая буквально на один день, туристы трусцой пробегают по всем главным, обозначенным в путеводителе достопримечательностям, совершенно не проникаясь всей красотой увиденного.
Это торопливый, и на мой взгляд, совершенно бесполезный туризм исключительно для фото: «Я здесь был». Этим особенно грешат китайские туристы, которых увеличилось в нашем городе на 4.38%.
Мы же хотим воспитать в туристе уважение к богатству прошлых веков, уважение к территории, на которой он находится.
Ведь только через умение увидеть прекрасное будет облагораживаться душа, только через красоту мы научимся понимать и принимать этот мир.
Сегодня мы хотим объединить наши города искусств, чтобы люди смогли постепенно, путешествуя из города в город, любоваться архитектурой, живописью и всем прекрасным, что может окружить их в Италии…»Далее в рубрике Кофе продлевает жизньКофе — средство взбодриться или рискованный напиток? Медики, ученые, диетологи и просто те, кто любит кофе, ведут бесконечные споры о пользе и вреде кофе Читайте в рубрике «Культура» Telegram разделит судьбу LinkedIn«Сторонники Павла Дурова рано празднуют его победу», - полагает эксперт
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