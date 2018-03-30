1 апреля отмечается Международный день птиц

В этот день Московский зоопарк приглашает всех желающих на уникальную интерактивную программу, мастер-классы, лекции, а также квест по территории. Праздник, который начнется с самого утра, продлится вплоть до вечера.

Так, в 11:30 от главного входа в зоопарк стартует квест «Клювы, перья и хвосты, или Пернатым посвящается». Участников ждут интересные задания, выполняя которые каждый сможет проверить свои знания о мире птиц, а также посоревноваться в сообразительности и скорости с достойными соперниками.

С 12:00 до 13:00 пройдет мастер-класс по сколачиванию скворечников «Строим птичий дом». Его участники научатся делать скворечник своими руками и узнают о том, как и где его правильно размещать. Готовые домики можно будет забрать с собой, чтобы порадовать городских птиц новыми квартирами.

Далее гостей ждет интерактивный спектакль «Страсти в перьях», в котором вместе с его главным героем – Чудом в перьях – зрители отправятся в увлекательное путешествие по экзотическим странам и познакомятся с самыми необычными пернатыми.

В галерее зоопарка пройдет мастер-класс, участники которого научатся делать оригинальные значки с изображением птиц. А затем послушают увлекательную лекцию с демонстрацией животных «Все птицы в гости к нам».

День птиц отметят и в московском парке «Сокольники»

1 апреля Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела проведет на территории парка благотворительную акцию-концерт «Возьми под крыло». В программе примут участие медийные лица, в фамилиях и псевдонимах которых присутствуют названия пернатых: Мария Голубкина, Елена Воробей, Ольга Дроздова, супруги Стриженовы, Леня Голубков, Александр Дроздов, Анатолий Журавлев, Влад Соколовский и др.

У знаменитостей будет возможность взять под опеку раненую или брошенную птицу, проходящую реабилитацию в Московском орнитарии. Всех гостей ждет представление «Сокол Show», исполнение песен и танцев с «птичьей» тематикой.

С приветственным словам к участникам выступят спикеры Минприроды России, а специалист Русского соколиного центра ВНИИ Экология расскажет о реализации программ по восстановлению популяций сокола сапсана и других редких видов хищных птиц.

В мероприятии также примут участие дети из благотворительного фонда «Добрый дом», которые распишут скворечники для пернатых жителей парка. Лучшие работы отметит Алина Кукушкина – актриса озвучивания и дубляжа, голос Маши из знаменитого мультсериала «Маша и Медведь».

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