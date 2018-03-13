Анна Левадная: Доктор аннамама
Анна Левадная: Доктор аннамама

Книга популярного блогера об уходе за детьми

Книга педиатра, неонатолога, кандидата медицинских наук, мамы двух очаровательных малышей и популярного блогера Анны Левадной «Доктор_аннамама, у меня вопрос: как сохранить здоровье ребенка?»  – для многих уже стала настольной.  

Ведь несмотря на обилие и доступность информации о детях и об уходе за ними, четко структурированного и логически обоснованного руководства по этой теме до сих пор не было.  

«После того как ребенок рождается на свет, у родителей   возникает миллион вопросов. Им приходится постоянно совершать тот или иной выбор, за который они несут ответственность.

В данном случае, Анна написала актуальную и доступную для всех мам книгу, в которой соединила свой профессиональный опыт с материнским, фактически пропустив все проблемы через себя.

Но Левадная подчеркивает: информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий все - таки необходимо проконсультироваться со специалистом.

«Как гласит современная поговорка, в политике (футболе, дизайне, педагогике…) и медицине разбираются все. Да и что там уметь: достаточно выпить антибиотик — и все пройдет. Главное же — отказаться от прививок и продуктов с ГМО и носить маску во время эпидемии.  

Впрочем, почти все соглашаются с тем, что к детям, особенно совсем маленьким, требуется особый подход. Прежде всего - очень сложно понять, что же именно у них болит. Для детей годятся далеко не все лекарства, даже самые безопасные на первый взгляд. Короче говоря, нюансов много», - комментирует Анна.

«Прочитав мою книгу, вы узнаете, для чего у ребенка берут анализы крови и мочи и на какие именно параметры врач обращает внимание. Наконец-то узнаете, чем конкретно ОРЗ отличается от ОРВИ, когда необходимы антибиотики,  а когда с ними стоит повременить.

Фишкой  книги, по мнению самого автора, является ее доступность, наглядность и актуальность. Вот три слова, которыми можно охарактеризовать всю серию «Инстадоктор»

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание: издание рассчитано прежде всего на русских читателей, поэтому рекомендуемые в ней средства не придется разыскивать в Интернете — их можно без проблем купить в ближайшем магазине или аптеке.

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