Амнистия грядет!

Судьба Фридриха Горенштейна складывалась трагически с первых же лет жизни (отец расстрелян в 1937, мать умерла, не вынеся тягот). Однако он не был одним из тех, кто в силу убеждений хотел поскорее покинуть Родину.

Проза этого автора в советское время была не в чести. За годы творчества в СССР лишь в разгар хрущевской «оттепели» в журнале «Юность» был опубликован его маленький рассказ под названием «Дом с башенкой». В 70-е Фридрих Наумович, стал сценаристом настоящих шедевров отечественного кинематографа. Речь о потрясающем фильме «Солярис» (реж. А. Тарковский) и киноленте «Раба любви» (реж. Н. Михалков), вышедшей на экраны спустя 2 года.

А прозой Горенштейна мог наслаждаться только «Ближний круг», в который входили Кончаловский и Трифонов, Тарковский и Славкин, Розовский и Сарнов. Все эти люди восхищались его произведениями, считая гением, но помогало ли это пробить те бюрократические препоны, которые были установлены между автором и многомиллионной советской аудиторией? Ответ очевиден.

От произведений Ф.Горенштейна, кочевавших из рук в руки, веяло духом независимости, свободы, совершенно не свойственной большинству «коллег по цеху». Был ли Фридрих Горенштейн одним из диссидентов? Навряд ли! Он чурался того, чтобы примыкать к любым партиям и движениям. Представить себе душевное состояние творца, который, перешагнув 40-летний рубеж, не имеет возможности быть прочитанным, может только тот, кто сам пережил однажды это отчуждение и опустошение.

Но в 1978 году — когда писателю было уже 46 лет! — случилось непредвиденное. Парижский журнал «Континент» опубликовал одно из его пронзительных произвидений «Зима 53-го года», открыв имя Фридриха Горенштейна искушенной французской публике. А еще через год, в 1980-м, автор получает предложение переехать сперва в Вену, а затем в Западный Берлин. Его трехтомник выйдет лишь в эпоху становления Новой России, в 1992 году. После чего в его встречах с российским читателем вновь наступит длительная пауза, завершившаяся смертью Горенштейна в эмиграции, в 2002-м.

И вот – свершилось. В «Редакции Елены Шубиной» увидит свет сборник «Улица Красных зорь», в которую вошли повесть «Ступени», а также незнакомые нам шедевры эмигрантского периода жизни Фридриха Горенштейна: «Чок-Чок», «Муха у капли чая» и повесть «Улица Красных Зорь», ставшая краеугольным камнем сборника.

Ее главная героиня – девочка Тоня, живущая в поселке, который расположен на границе зоны отселения, боится войны. Ведь она хорошо помнит, как на фронт уходил живой человек, а возвращалась казенная бумажка. А еще… ее пугает слово «амнистия». Для жителей крохотной улицы Красных Зорь она означает возвращение из мест не столь отдаленных воров и убийц. Немало их жертв похоронено на расположенном неподалеку поселковом кладбище.

Амнистия грядет!

Такая история…

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